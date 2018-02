Cupido no vendió suficientes flores de San Valentín en Mérida

San Valentín en Mérida

Durante la jornada de ayer, que se celebró el Día del Amor y la Amistad o Día de San Valentín, floristas ambulantes de distintos puntos de la Ciudad fueron entrevistados por Grupo Editorial La Verdad, y aseguraron que las ventas ya no son como años atrás.

Juan Carlos Cauich, vendedor de rosas desde hace más de cinco años, dijo: ‘Todo el año trabajo vendiendo flores; los 14 de febrero vendemos más, pero este año está bajo, nosotros la flor la damos en 25 pesos, pero es porque los que nos venden las flores ya nos incrementaron los precios’.

Explicó que ‘nos dan a 380 pesos veinticinco rosas, y así no sacas; no puedes darla a 10 o a 15 pesos, porque ya no ganas. Ya pagamos le pagamos al municipio 500 por día, y así no va a salir’.

Por su parte, Javier Francisco Pech, igual vendedor de rosas, pero desde hace más de diez años, dijo: ‘Este año ya bajó (la venta), antes vendíamos más; esta vez llegamos a las 7 de la mañana y apenas estamos vendiendo algunas, esperemos en la tarde ya vendamos más. Cada pieza de rosa la vendemos a veinte, pero igual tenemos arreglos de 200 pesos. Depende de cuantas rosas y flores tenga el arreglo’.

Refirió que luego de las cuatro de la tarde se dirigirían al centro de Mérida para terminar de vender sus bellas rosas y arreglos; también sostuvo que en esta ocasión llevaron mil flores para comercializar, como cada año; y ‘esperamos que suceda como años anteriores, en donde solo les quedaban 15 o 20 piezas, y así si recuperamos’.

Otra de las fechas en donde la venta de estas flores se incrementa, menciona, es el 10 de mayo, para el día de la madre. ‘Mi esposa y mi suegra me acompañan solo en estas fechas, pero yo me dedico a vender flores todos los días’, señaló Javier Francisco.

‘En la noche (del 13 de febrero) vendí como tres paquetes, vendí como 800 pesos, pero vendo como mil 500 pesos hoy (ayer)’, explicó Eder Jiménez Yam, quien tiene 23 años, y lleva 10 de estos vendiendo rosas en las avenidas.

‘En estos días vendemos el triple, nos va bien pero no es todo el año’, mencionó.

Así que tenemos que provechar; porque además tenemos que pagar al Ayuntamiento para poder trabajar, y pues así apenas sale’, puntualizó el joven vendedor.