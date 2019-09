Cumple Vila Dosal con la construcción de caminos saca cosechas en Yucatán

Más de 1,300 productores del campo ampliarán sus mercados y lograrán mejores precios para sus cosechas con la construcción de 73.6 kilómetros de caminos rurales saca cosechas en unidades productivas de 10 municipios de Yucatán.

Para cumplir con ello, el gobierno estatal que encabeza Mauricio Vila Dosal, realiza una inversión de 84.4 millones de pesos.

En Akil, Vila Dosal dio el banderazo de inicio para la construcción de los primeros 4.5 kilómetros de esas vías en la unidad productiva Salvador Alvarado-pozo número 2, pero que también abarcarán las zonas de cultivo Independencia-número 2; Plan Chaac-número 4; y San Isidro Labrador-Plan Chaac número 3, en donde más de 200 agricultores de cítricos, mamey, pitahaya y otros frutos, esperaron más de 15 años para contar con estas vialidades.

Desde Akil, donde se concentran las mayores producciones de mamey, se está dando muestra del apoyo que se dará al campo durante el actual Gobierno.

Por lo que se beneficiará también a productores de los municipios de Chapab, Chumayel, Maní, Opichén, Oxkutzcab, Sacalum, Tekax, Ticul y Tizimín.

“La diferencia es que estamos haciendo mucho más de lo que se hacía antes y no vamos a hacer ni un camino en donde no tengamos gente que no esté trabajando porque los apoyos son para la gente que lo necesita y la gente que lo trabaja como ustedes”, aseveró el Gobernador.

En este sentido, Vila Dosal añadió que los agricultores de Akil han dado muy buenos resultados y es precisamente a la gente como ellos que se les va a apoyar durante su gestión.

“Sabemos que el campo es una actividad difícil, pero desde el inicio de mi Gobierno dijimos que íbamos a apoyar al campo yucateco como nunca se ha hecho y lo estamos haciendo”, apuntó el Gobernador.

Como uno más de los apoyos al campo, Vila Dosal mencionó el programa para la Prevención y Control de la Mosca Nativa de la fruta en mamey, con el cual se benefició a más de 1,400 productores que recibieron asistencia técnica, capacitación, revisiones, trampeo y muestreo de la fruta.

“Vamos a seguir trabajando porque si ustedes tienen mejores cosechas, tienen más dinero en sus bolsas y sus hijos van a estar mejor y eso es lo que queremos en el Gobierno del Estado”, añadió el Gobernador.

En este mismo tema, Vila Dosal mencionó que se colocarán 44 postes nuevos en un kilómetro de línea de media tensión en Plan Chaac-número 4 y San Isidro Labrador-Plan Chaac número 3, ya que se trata de una de las problemáticas que también, desde hace más de 15 años, no habían sido resueltas y con esta modernización en las líneas eléctricas, será posible que los productores coloquen sistemas de riego que pueden utilizar en temporadas de sequías.

En el marco de los 100 años de fundación de Akil, el Gobernador sumó todos estos apoyos a los demás que viene impulsando en su administración y que se entregan sin distingo de colores.

“En mi Gobierno no hay distinción por partido o ideológica, porque los apoyos siempre irán para quienes más lo necesitan”, puntualizó Vila Dosal.

Tras poner en marcha las obras de los caminos saca cosechas, Vila Dosal recorrió un tramo de la Unidad Salvador Alvarado, el cual aún es de terracería, en donde escuchó las peticiones de los productores de la zona.

Al hacer uso de la palabra, Maximiliano Caab Cocom, representante de la Unidad de producción Salvador Alvarado, pozo 2, agradeció al Gobernador por voltear la mirada hacia el campo, pues estas obras les serán de mucha ayuda para ellos y sus familias.

“Su visita nos trae buenas noticias porque hemos visto cómo se preocupa por nosotros y nuestros problemas”.

Usted sabe que el campo de Yucatán no es fácil y por eso es importante contar con su apoyo. Construir un camino cuesta mucho dinero y para nosotros no sería posible, por eso agradecemos que en Akil inicie el programa”, apuntó el señor Caab Cocom.

_Rebeca González