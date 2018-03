Cuesta medio millón negligencia en fuga de agua

El arregló tuvo un costo de más de medio millón de pesos; autoridades señalan que podría subir, dependiendo de los ajustes

‘La pieza cuenta con un sistema que encapsula el agua que sale por la ruptura y la va sellando hasta que se regulariza el flujo’, dijo.

Ayer quedó completamente sellado el tubo de 48 pulgadas que rompió unade Mérida, cuando perforaba para construiren la calle 60 por 79 y 81 el pasado 30 de junio. El costo de la reparación total es de más de, pero podría llegar al millón, según cálculos. Se averiguó que el cople detiene un costo de más de 200 mil pesos, más asesorías y estancia de los ingenieros que vinieron a Mérida desde Guadalajara, junto con el equipo. La dependencia sigue cuadrando costos. Uno de ellos es el cobro de cerca de 300 mil pesos que dejó de facturar debido al problema. La mañana de ayer personal de la Japay comenzó la excavación a los lados del tubo para dejar limpia el área. Posteriormente procederán a colocar el cople. Los ingenieros de la Japay explicaron que el cople abraza por completo la tubería, absorbe el agua y sella, por lo que no será necesario cerrar las válvulas de la Planta Número 1.Al respecto, el director de la Japay, Manuel Carrillo Esquivel dijo que tentativamente, ‘si no ocurre algún contratiempo hoy ya deberá de estar concluir los trabajos del sellado de la tubería averiada’. Para verificar que funcione correctamente, precisó que no se suspenderá el flujo de agua potable. Explicó que la pieza (cople de reparación) es alta tecnología y por ello los meridanos no parecerán de falta de servicio de agua potable.Indicó que apenas tengan la información darán a conocer el monto total de los gastos ocasionados por la ruptura de la tubería de 48 pulgadas, pero que es ‘es una cantidad muy fuerte’ Como se informó oportunamente, la fuga del 30 de junio la fuga provocó daños los vecinos.