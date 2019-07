Cuarto parque de energías limpias ya opera en Yucatán

“Se trata de un parque de Energía Solar Fotovoltaica en Peto, de 30 megawatts que ya está operando comercial mente, el cual junto con los otros tres parques de energías limpias en el estado, los parques eólicos de Tizimín (84 MW), Dzilam de Bravo (70 MW) y el solar de Progreso (18 MW), los dos últimos recientemente inaugurado en los meses de mayo y junio, se producen 210 megawatts (MW) en total, más lo producido por paneles en casas y negocios ya se supera los 200 MW” informó el subsecretario de Energía en Yucatán, Juan Carlos Vega Milke.

Cuato parque de energía fotovoltaica en al sur de Yucatán, ya está en funciones.

El "Parque de Energía Solar Fotovoltaica ", cuenta con 13 mil 817 módulos de paneles con una potencia de 265 watts y 60 celdas de material policristalino cada uno, el espacio que ocupa es de 232 hectáreas, a cargo de la empresa Photoemeris Sustentable S.A. de C.V, quienes ganaron la subasta de la Cenace por 64 millones 307 mil 962 pesos, también informó que el parque eólico de Progreso se inaugurará a principios del próximo año entre mayo y abril.

Con respecto a los 24 proyectos de energías renovables en la entidad que ya cuentan con permisos mencionó; "De los demás proyectos hay variaciones que retrasan su realización, porque tienen que hacer muchos trámites, estudios y la mayoría son en instancias federales, por lo que el proceso tarda a veces más, además de esos 24 hay 10 más que aún no se les ha dado el permiso, por lo que están en trámites para poder generar energía, pues aún no tienen la capacidad de hacerlo, y por lo pronto en lo que resta del año ya no se abrirán más parques de energías limpias, solo se verán las autorizaciones para creación de nuevos proyectos a futuro” Finalizó.