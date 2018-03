Cuando prevalece el interés de la gente, es cuando se obtienen resultados

Redacción Web/ Diario la Verdad

MÉRIDA, Yucatán.- El delegado de Semarnat en Yucatán afirmó que “la política no esta divorciada de las actividades productivas, al contrario; de la política dependen mucho las actividades productivas y las políticas públicas que le sirven a la gente, porque cuando se aplica como debe ser, poniendo los intereses del pueblo, de la sociedad en general, por encima de cualquier otro interés, es cuando se pueden obtener resultados. Tekit, Yucatán, 8 de diciembre de 2017 Esta mañana, en el marco de una gira de trabajo en el municipio de Tekit, para encabezar la realización de un taller de reproducción y aprovechamiento de abeja melipona, el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Yucatán, MVZ. Carlos Berlín Montero, afirmó que en política, cuando prevalece el interés de la gente por encima de cualquier otro interés, es cuando se obtienen resultados. “La política no esta divorciada de las actividades productivas, al contrario; de la política dependen mucho las actividades productivas y las políticas públicas que le sirven a la gente; porque cuando se aplica como debe ser, poniendo los intereses del pueblo, de la sociedad en general por encima de cualquier otro interés, es cuando se pueden obtener grandes resultados, afirmó Berlín Montero. Al destacar que “el hecho de que Ana esté luchando por rescatar a una especie endémica como la abeja melipona, es una lección que tiene que llegar a los 106 municipios, tiene que llegar a los 32 estados y más allá de las fronteras”, Carlos Berlín afirmó que a través de políticas públicas, sumando esfuerzo los tres niveles de gobierno “tenemos que rescatar el solar yucateco y tenemos que propiciar que aún en la casa, en el patio, en nuestros solares, generemos economía para nuestras familias.” Berlín Montero se mostró sorprendido y reconoció en la explicación de María Ana Piña Canul, quien lleva a cabo su labor de conservar y reproducir a la abeja melipona, el dominio del tema, y recalcó que “el futuro de la humanidad está en la sustentabilidad, y lo que aquí Ana nos explicó hoy, es precisamente la sustentabilidad”. El delegado ponderó que, en tan solo año y medio y habiendo estudiado solamente la primaria, Ana haya desarrollado un amplio conocimiento, con el que ya ha podido comercializar la miel de la abeja melipona y, sobre todo, ha hecho una gran labor para difundir lo que ha aprendido y despertar en la gente el interés por las bondades de esa especie tan apreciada. Reiteró que “el meliponario de Ana le genera recursos al comercializar el producto, pero también es un mensaje, el de que todos podemos generar productos orgánicos que limiten el abuso de los agroquímicos que tanto daño han hecho al medio ambiente y por tanto al ser humano”. Carlos Berlín Montero subrayó que el ejemplo de Ana es muestra de lo que tenemos que hacer en Yucatán para hacer posible, con nuestra participación, que el gobierno en sus tres niveles se involucre y esté a la altura de ese reto que la gente está marcando, como lo está haciendo ella en su caminar de todos los días. “El hecho de que encontremos a ciudadanos como Ana y su familia, con ese ímpetu, con esas ganas de demostrar todo lo que tenemos en Yucatán y lo que podemos conseguir, obliga al gobierno municipal, estatal y federal a redoblar el paso y a aplicar políticas públicas más cercanas a la gente, políticas que ayuden a sacar adelante la economía de todas esas familias”. Por su parte, María Ana Piña Canul señaló que “nos dieron tres años para devolver los “bojones” pero los devolvimos en año y medio, cosa que no había pasado acá; por eso se sorprendieron. Ahora vienen yucatecos, gente de otros estados y de otros países. Tratamos de que la gente se entere de lo importantes que son las abejas y más aún las nativas”. “Hace unos meses dimos un taller a alrededor de 15 personas y con nuestro trabajo hemos recibido ya estudiantes, investigadores y a 40 personas que vinieron a un congreso. Tenemos ya diez grupos de turistas que vienen a conocer cómo son las meliponas, entre ellos algunos franceses, por ejemplo”, dijo. María Ana es un ejemplo del éxito que está teniendo la reproducción y aprovechamiento de abeja melipona en la entidad, toda vez que hace año y medio comenzó con tan solo 3 colmenas (bojones) y actualmente cuenta con casi 40 cajas y bojones, y ayuda no solo con el intercambio de información, sino entregando en préstamo colmenas para el inicio de nuevos proyectos, que más tarde recupera tal y como ella inició su meliponario.