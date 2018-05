Crueldad a animales en la perrera de Mérida causa indignación

La manera en que opera el Centro Municipal de Control Animal (Cemca) de Mérida, así como la falta de un protocolo para el control de fauna callejera, principalmente en mercados y periferia de la ciudad, ha causado indignación entre activistas en pro de los animales.

Diversas voces se han manifestado ante lo que consideran mala operación por parte del Centro de Control y de sus trabajadores.

Se habla de maltrato al momento de la recolección, de poco respeto por la vida al interior del mismo, de no observar el tiempo establecido antes del sacrificio, de muertes sin observar las normas establecidas e incluso de comercio de los animales de raza por parte de los recolectores y personal del Cemca. La Verdad Yucatán intentó acceder al Centro de Control, pero el acceso le fue negado argumentando la necesidad de contar con un permiso en el que se especifiquen las razones por las que se quiere ingresar.

Landy Sosa, experimentada rescatista, expresó que por su parte entiende que los empleados solo realizan su trabajo y que a ella siempre la han tratado bien por parte de la administración. Si bien ha escuchado rumores sobre maltrato no le consta de manera personal. Sugiere una mejor capacitación y sensibilización del personal en cuanto a la manera de efectuar su trabajo, además de aumentar en número al personal, ya que solo son dos empleados para tantos perros. En cuanto al manejo entiende que tienen horarios y que tratan con perros callejeros de los que no conocen su temperamento.

Por su parte Ángeles Fleites, también rescatista y animalista, expresó que la forma en que los recolectan es brutal y que si bien no le consta el maltrato adentro del Centro, los animales parecen tenerles miedo a los empleados. Exceptuando al director, los demás empleados no tratan bien a la gente. Incluso ha escuchado rumores que son expresidiarios que han matado gente. Considera que es un lugar público por lo que se debería tener acceso y poder tomar fotografías para poder ayudar en las adopciones. Recomienda que opere como un centro de adopción y no como un “campo de concentración”.