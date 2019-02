Critican encarecimiento del carnaval de Mérida

El regidor del Partido del Trabajo (PT), Gamaliel Gutiérrez, dijo que el carnaval de Mérida es un circo y únicamente podrá asistir un grupo selectivo de personas, aunado a que se gastarán más de 50 millones de pesos que se erogaran de manera irresponsable en los pocos días que dure la fiesta carvanalesca.

“Es una suma de más de 50 millones de pesos que se van a invertir en el carnaval de Mérida y como dije en el cabildo, la ciudad tiene necesidades mucho más competentes que invertir en una fiesta. Los meridanos tienen carencias en deporte, educación, ahorita los apoyos que se están dando en domos hacen mucha falta”, aseguró el funcionario.

En referencia a los gastos, explicó que al acudir a este recinto ubicado en Xmatkuil las personas que ganan salario mínimo no tendrán el ingreso suficiente para pagar refrescos y alimentos, pues aunque el traslado sea gratis se gasta en algo para la familia.

“Esas son las necesidades del pueblo y no estamos de acuerdo, así como tampoco lo está la bancada de Morena porque estamos pensando en los ciudadanos”, señaló.

CARNAVAL DE MÉRIDA SIN IDENTIDAD

Por su parte, el dirigente estatal del partido, Francisco Rosas Villavicencia, comentó que “el Ayuntamiento de Mérida ha anunciado que va a ser un carnaval donde podrán acudir todas las familias, que habrá transporte público gratuito, que ningún padre de familia tendrá que gastar en esto, que habrá mucho pan y circo para que vayan a los eventos, sin embargo, no es otra cosa más que un negocio”, puntualizó.

Asimismo, agregó que: “Estamos a favor que ahora vaya a ser gratis el traslado, sin embargo, no me imagino a una familia que acuda a dicho evento y no pueda tomar ni siquiera agua, no pueda comprar un refresco, alimentos; es un evento para gastar, no es un evento popular y social para las familias y vecinos como lo era aquí en el centro de Mérida”.

“Hoy se puede ver muy selectivo porque no cualquier ciudadano puede acudir al recinto ferial tan lejos del centro de Mérida”, comentó el dirigente estatal del instituto de ideología de izquierda.

Lo anterior se da a un día de que los Reyes del Carnaval de Mérida 2019 sean coronados y se de la quema del mal humor, lo que da inicio a las actividades carnavalescas, las cuales culminarán el próximo miércoles 6 de marzo con el entierro de Juan Carnaval.

Con la edición de 2019, serán cinco años que el Carnaval se realiza en la subcomisaría de Xmatkuil, al sur de la capital.

Cindy Manzanilla