Crisis en sector salud de Yucatán; reportan equipos inservibles

Los servicios de salud en Yucatán requieren de la atención de las autoridades, pues a los reportes de las quejas ciudadanas se suma la de trabajadores que han perdido su empleo con la llegada de los nuevos directores en algunos centros de salud, como el Hospital de San Carlos de Tizimín, en donde corrieron a más de 10 empleados; en el de Tekax fueron dados de baja 6 enfermeras -en ambos casos han sido empleados por contrato y de base-. y el centro de salud de Uayma, cinco doctores ya no cuentan con su base.

Los médicos informantes, quienes pidieron anonimato vía telefónica para evitar represalias-, informaron que se han presentado descuentos de 200 a 300 pesos en la nómina ocasionando una fuerte molestia por parte de la gente, ya que no reciben explicación alguna.

Por si fuera poco, de acuerdo con la ciudadanía la atención en el Hospital Agustín O´Horan cada vez es más cara y personas de escasos recursos padecen diferentes problemas e incluso están a punto de la muerte por no tener con que pagar.

“Yo estoy en el Hospital Agustín O´Horan porque a mi hijo le entró un virus en la sangre desde pequeñito y perdió un ojo; ahorita por eso está aquí ingresado, los medicamentos me están costando muy caros”, comentó don Jorge Uc Mendoza.

Agregó que el pequeño necesita un trasplante de córnea y la operación le cuesta 17 mil pesos.

En un recorrido por el Hospital Agustín O´Horan y el de Alta Especialidad, ubicados al poniente y oriente de la ciudad de Mérida, respectivamente, se pudo constatar que muchas personas diariamente circulan por sus pasillos en búsqueda de una respuesta, tratamiento y una atención médica que mejore su salud.

La mayoría de las personas que visitan el Hospital Agustín O´Horan proviene de los municipios de Yucatán, por lo que no tienen dónde pasar la noche.

También existen varios servicios que hoy están detenidos por la falta del recurso federal, proveniente de la nueva administración encabezada por Morena y Andrés Manuel López Obrador. Por poner un ejemplo en el Hospital de Alta Especialidad, las operaciones, algunos estudios y las placas de rayos “x” no se realizan porque según los directivos y médicos “no hay dinero”.

Algunos médicos dijeron que ante la urgencia de varias cirugías como son trasplantes y cirugías a corazón abierto no pueden hacer nada pese a que los pacientes pudieran empeorar, pues los equipos fallan y los materiales que son muy costosos no se pueden comprar porque no han recibido el recurso.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en el año 2017 en atención a las atribuciones que establece el artículo 10 fracción XVIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó 125 visitas a diversos centros de salud y 8 visitas a Hospitales públicos, dependientes de los servicios de salud del Estado de Yucatán.

Para esta actividad se realizaron 133 visitas de supervisión a centros de salud y Hospitales públicos en el estado, con la finalidad de verificar el respeto por los derechos humanos de las personas que acuden a solicitar el servicio médico.

“Para tal efecto, fue necesario aplicar la “Guía de seguimiento a Centros de Salud”, diseñada para evaluar la calidad de los servicios. Con relación al personal médico se encontró que en 2017 únicamente en el 53% de los casos cuentan con el personal suficiente para brindar una atención médica adecuada, en comparación del 80% detectado el año 2016, de acuerdo con el número de gente que acude diariamente a solicitar atención a los diversos centros de salud.

Algunas de las plantillas que mencionaron faltante de personal por contar sólo con un núcleo o menos fueron los municipios y las comisarías de: Progreso, Sudzal, Sanahcat, Ticul, Xoccén, Calcehtok, Dzitnup, Ebtún, Tahmuy, Yaxuná, Justicia social, Ekpedz, Colonia Yucatán y Xaya.

El 80% de los Centros de Salud supervisados manifestaron atender población maya parlante, sin embargo, únicamente el 25% de los centros de salud no cuentan con personal con conocimiento de la lengua maya.

En este sentido, es importante resaltar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (Inegi) en el estado hay 537 mil 516 personas mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 30% de la población de la entidad.

Siguiendo con los resultados de este informe un 42% de los centros de salud no contaban con el servicio de odontología; de los 125 supervisados únicamente el centro de salud urbano de Tizimín, centro de salud de Sotuta, centros de salud de Kanasín (centro y San José), centro de salud de Peto, centro de salud de Santa Rosa en Mérida y el centro de salud urbano de Valladolid, cuentan con el servicio de laboratorio; de igual forma se observó que un 75% ya cuentan con un nutriólogo en sus instalaciones y 68% cuentan con servicio de nutrición.

En la gran mayoría de los casos el equipo médico de los centros de salud se encontraba en malas condiciones o descompuestos, tal es el caso de los instrumentales quirúrgicos o de curación, equipos de diagnóstico descompuesto, básculas mal calibradas, sillas odontológicas descompuestas, tanques de oxígeno vacíos, redes de frío descompuestas, camas en mal estado o esterilizadores descompuestos, por mencionar algunos ejemplos.