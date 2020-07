Crisis de turismo en Mérida; hoteles y aeropuerto con bajos resultados

La crisis por el coronavirus ha dejado estragos el turismo de Mérida, Yucatán porque de ser una de las ciudades más visitada ahora los hoteles no rebasan ni el 8 % de ocupación y el aeropuerto no ha recibido turistas.

En la última semana de este mes, los reportes de la administración general del Aeropuerto Internacional de Mérida (MID) “Manuel Crescencio Rejón” indicaron que se presentó un incremento de un 6 por ciento en la capacidad diaria de pasajeros, al pasar de un 15 por ciento en la última semana de junio a un 21 por ciento al cerrar los primeros 10 días de julio.

Hay que recordar que, en su momento, el administrador general del MID, Óscar Carrillo Maldonado, expuso que la recuperación de operaciones en el aeropuerto sería de forma gradual y conforme se abran más negocios y empresas en Yucatán y en los diferentes estados con los cuales se tiene conectividad nacional.

Aeropuerto de Mérida sin recibir turismo

Sin embargo, indicó que, hasta ese entonces, la gran mayoría de las personas que se ha transportado por avión, lo han hecho por cuestiones laborales y familiares, pues la presencia de turistas es casi nula dado que ni las playas, zonas arqueológicas y los paradores turísticos se han vuelto a abrir en este proceso de reactivación económica.

Sobre los destinos que continúan activos, estos son de Mérida a México, Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, Monterrey, Guadalajara y Cancún, en cuanto a puntos nacionales; y una operación diaria a Miami, Estados Unidos, en el único vuelo de tipo internacional que se ha reactivado.

Los datos de la terminal aérea indican que durante la semana del 28 de junio al 4 de julio, se tuvo una capacidad de pasajeros de un 15 por ciento, con un promedio de mil 500 viajeros por día, mientras que esta semana, que va del 05 al 12 de julio, la tasa se incrementó a un 21 por ciento, con mil 600 pasajeros por jornada

Hoteles al 8 porciento

Al respecto, el presidente de la Asociación de Hoteles de Yucatán informó que el 60% de los hoteles en la entidad se encuentran abiertos y hasta el momento se reporta una ocupación del 8%

El 60 por ciento de los hoteles que han abierto sus puertas luego de más de tres meses de permanecer cerrados por la pandemia, se encuentran con sólo el 8 por ciento de ocupación debido a que las personas que viajan lo hacen por cuestiones de trabajo y no para pasar sus vacaciones, por lo que directa e indirectamente 25 mil trabajadores de los 180 sitios que prestan este servicio se han visto afectados.

Lo anterior fue señalado por el presidente de la Asociación de Hoteles de Yucatán, Héctor Navarrete Medina, quien agregó que esperan que en los próximos días las cosas mejoren.

Admitió que cada empresa hotelera toma la determinación de si sus empleados continúan laborando, sin embargo, admitió que sí hubo despidos en este sentido.

“De eso no te puedo dar un dato porque eso cada empresa lo determina, seguramente sí, esta pandemia como sabemos nos ha afectado a todos, no sólo a los hoteleros sino en general a la sociedad, nosotros teníamos una planta laboral arriba del 100 por ciento, recordemos que teníamos un 95 por ciento de ocupación hotelera por el tema del Tianguis Turístico, esto nos llevaba a tener trabajadores para poder atender a toda la gente que vendría a participar en este evento, la pandemia se da en un momento de suma dificultad y obviamente esa planta laboral no se puede mantener por tanto tiempo”, indicó.

