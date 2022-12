Crías de jabalí llegan a una casa en el fraccionamiento Las Américas en Mérida

A través de redes sociales circulan unas tiernas imágenes, donde se muestra a dos crías de jabalí siendo alimentadas por una mujer, quien los encontró en la puerta de su casa, al norte de Mérida.

La mujer, que se hace llamar Mónica Esquivel, pidió ayuda a través de sus redes sociales luego de que se encontró a los dos pequeños animalitos.

‘Hola!!! Qué puedo/debo hacer con dos crías de jabalíes salvajes que llegaron a la puerta de mi casa?’, (Sic).

La mujer indicó que no encontraba a la mamá por ningún lado y no quería devolverlos al monte, por temor a que no sobrevivan y se conviertan en presa de algún ave rapaz o de otro animal salvaje.

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en el fraccionamiento Las Américas, al norte de Mérida, uno de los fraccionamientos más cercanos al monte, por lo que se presume que eso favoreció a que los pequeños animalitos lleguen a la zona urbanizada.

Mujer busca ayuda para crías de jabalí

Se le proporcionó alimento a estos animalitos y se busco alguien que se hiciera cargo de ellos.

Respecto a su pedido de ayuda, varios usuarios de las redes sociales le recomendaron dar aviso a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin embargo, la mujer indicó que Protección Animal acudió a su domicilio para brindarles atención a los animalitos, quienes fueron trasladados al Zoológico Centenario de Mérida.

Cabe mencionar que otros usuarios como Johnce Valdez Escobedo indicó que no eran crías de jabalí, sino que se trataban de pecaríes, así como indicó que lo más natural es mantenerlos en su hábitat natural a ser sometidos a cautiverio, ya que pueden morir ‘por estrés o por no cumplir sus necesidades nutricionales’.

