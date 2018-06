Crescencio le seguirá apostando a la Educación

Durante su encuentro con sus compañeros maestros Crescencio Gutiérrez González, candidato por el tercer distrito federal de la coalición “Todos por México” (PRI, PVEM y Nueva Alianza), refrendo el compromiso de seguir impulsando la educación en beneficio de nuestros niños y jóvenes de nuestro estado.

Sus colegas maestros Raúl Berzunza y Rubén Trejo reiteraron al candidato lo fundamental que fue para ellos el concluir una licenciatura, “Gracias a la vocación y al esfuerzo de mis padres, hoy soy maestro; y por la educación que adquirí he podido vivir una vida bastante tranquila”, señalaron.

El candidato comentó que como maestro sabe lo importante que es la educación para la trasformación de nuestro estado. También reiteró que tiene un compromiso solido con la educación de los jóvenes, por tal motivo, desde la Cámara de Diputados propondrá cobertura universal a la educación media superior y superior, de esta manera se garantizará que todo joven que desee continuar sus estudios, tenga oportunidad de acceder a una preparatoria o universidad.

Crescencio Gutiérrez también señaló que es necesario darles oportunidades y herramientas a los estudiantes para que logren alcanzar su máximo potencial; por eso incrementará el recurso destinado para programas de becas económicas, de transporte y entrega de computadoras, para que no exista motivo alguno en la deserción escolar.

Se comprometió a trabajar de la mano de Mauricio Sahuí Rivero y Víctor Caballero Durán, para mejorar la calidad de vida de los maestros y aseguró se destinarán recursos para el mantenimiento y equipamiento de las instituciones educativas.

“No he conocido un solo profesor que no coincida con la mejora de la calidad en la educación, pero al mismo tiempo he escuchado algunas voces que tienen propuestas y estoy en toda la disposición de escuchar esas propuestas”, agregó el candidato.

Señaló que seguirá trabajando de la mano de los maestros yucatecos para mejorar el sistema educativo, seguiremos buscando mejores condiciones laborales para todos ellos.