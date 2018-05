Crescencio Gutiérrez contribuirá a través de la gestión en Yucatán

En nuestro sistema educativo el papel del docente, no solo es de formador en las aulas, su rol va más allá, al convertirse en un líder natural, no solo de su grupo y escuela, sino de una comunidad, esto lo sabe muy bien Crescencio Gutiérrez González, Candidato a la Diputación Federal distrito III de la coalición “Todos por México” que integran los partidos PRI, Verde y Panal, pero no se duerme en sus laureles, todos los días va de casa en casa dando a conocer las propuestas de la coalición.

Y ahora, a casi la mitad del periodo de campaña, hace un breve un alto para hablar de los avances en este tiempo, “en efecto, somos tres partidos con una sola finalidad: servirle a Yucatán, servirle a Mérida y a toda la ciudadanía que confía en nosotros y con la cual nos hemos estado comprometiendo en este mes y medio de campaña que ya llevamos de manera muy intensa”, asegura.

“Hemos estado en contacto directo con la ciudadanía, en las calles, tocando sus puertas, presentándonos, escuchándolos, comprometiéndonos en cada una de las causas sociales que hemos estado escuchando referente a los temas de la educación, de la salud, del empleo, de la seguridad, los servicios públicos, de las oportunidades de desarrollo para las mujeres, para las madres solteras que son pieza principal de la familia, que son tronco de la familia, mujeres de la tercera edad a las que hemos escuchado de manera directa”, agrega.

Demandas más sentidas

Varias de las demandas que nos han planteado, no se pueden manejar de manera aislada, desde mi punto de vista son integrales, -dice-, por ejemplo, el tema de la educación que la ciudadanía pone en la mesa porque quiere que sus hijos estén mejor preparados y que tengan mejores maestros de calidad, como los tiene Yucatán, que tengan buena infraestructura y Yucatán ha sido ejemplo nacional de la calidad de sus maestros.

Entonces en este sentido hemos escuchado el tema de la educación pero también el tema de la seguridad, la cual debe estar unida a la educación, a los servicios públicos y el deporte y todo esto que hace que Yucatán sea ejemplo en el panorama nacional.

Reforma educativa

“La reforma educativa ha impactado de manera favorable, el nuevo modelo educativo que se va aplicar trae muchas innovaciones como la enseñanza obligatoria del inglés del nivel preescolar al medio básico, la enseñanza de las TICs, la inversión que se requiere es importante para que camine, el mejoramiento de los centros educativos; la formación docente; la responsabilidad del magisterio yucateco y el nacional”, agrega el abanderado por el III distrito federal.

“Aquí en Yucatán se ha estado hablando del proyecto, a través de las propuestas de Mauricio Sahuí, como la entrega de las 100 mil laptops, las cuales ahorita ya no son un lujo sino una herramienta que da la posibilidad a los alumnos de formarse en las nuevas tecnologías y la beca para transporte, que no solo va a impactar en la educación sino también en la economía familiar y que muchos de los talentos que hay en el interior del estado no se pierdan sino que tengan las oportunidades para salir adelante”, asegura.

Rebeca González