Crescencio Gutiérrez: Se aprovechará la riqueza cultural para generar empleos bien pagado

Crescencio Gutiérrez

A lo largo de mi vida personal y docente, he comprobado que todos los ciudadanos tienen talento, pero desgraciadamente no todos cuentan con las mismas oportunidades. Eso me duele y por ello, estoy convencido que nuestro estado necesita igualdad para todos’, señaló Crescencio Gutiérrez González, candidato por tercer distrito federal de la coalición “Todos por México” (PRI, PVEM y Nueva Alianza), durante su recorrido por las calles de la colonia Santa Rosa.

El candidato abordó el tema del transporte público, donde se comprometió a dialogar con los concesionarios del transporte, para buscar las mejores alternativas y poder ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad con unidades modernas y con servicios acordes a los tiempos actuales.

Crescencio también comentó que destinará recursos para aprovechar la riqueza cultural, histórica y los atractivos naturales de nuestro estado, para que sigamos siendo uno de los principales destinos turísticos del país y al mismo tiempo poder generar más empleos bien pagados para los ciudadanos.

En el ámbito de seguridad, explicó a los militantes que le apostará a la capacitación policial, así como a la moderación de las unidades y el otorgamiento de incentivos económicos por buen desempeño.

“Estas acciones solo nos conducirán a un camino; una Mérida mejor para todos”, agregó.

Junto a sus compañeros de campaña, Toby Lara, candidato a Diputado Local por el Distrito I y Mariana Zepeta, compañera de fórmula de Mary Tony Gasque, candidata a diputada federal IV, invito a los presentes a reflexionar su voto este 1 de julio; que salgan de sus hogares para ir a las urnas a depositar su confianza en todos los candidatos de la coalición “Todos por México”, ya que ellos saben de las causas sociales y se están comprometiendo con los ciudadanos.