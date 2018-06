Crecen las denuncias médicas en Yucatán

Denuncias en Mérida

Yucatán es considerado como el estado más seguro del país, dado que brinda una calidad de vida privilegiada para sus habitantes, pero a pesar de esto, las denuncias en contra de actos de corrupción y los malos tratos de servidores públicos, sobre todo del ámbito federal, a ciudadanos son una realidad, y es donde organizaciones como la Comisión Nacional De Derechos Humanos (CNDH) suele intervenir.

En entrevista con Grupo Editorial La Verdad, Omar Pacho Sánchez, representante de la CNDH en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, explicó que hasta el pasado 26 de junio se habían reportado 170 denuncias a servidores públicos federales, la mayoría enfocadas al sector salud; de estas en promedio el 80 por ciento han sido resueltas.

Asimismo explicó que: “El 80 por ciento de nuestros casos los resolvemos con gestiones. Al día de hoy (26 de junio) estamos atendiendo la queja formal número 170. El año pasado fueron alrededor de 250 quejas en todo el 2017. Esto quiere decir, que con la tendencia que llevamos, seguramente vamos a crecer un 10 por ciento en el número de quejas que recibimos. Nos conocen más, por lo que no es tanto el crecimiento, no hay quejas más, porque tenemos mucha resolución con las quejas que recibimos”.

“El mayor número de quejas que tenemos, como te comentaba, son de salud médica. Hay buena respuesta de las instituciones, hay una coordinación importante. Lamentablemente muchas veces viene a presentar su queja, también hay de todo, hay médicos o gente que no se ponen la camiseta”, refirió el Pacho González.

Sobre este problema, el funcionario profundizó al mencionar que: “A veces es falta de información, que se da mucho también. A veces nos dicen: ‘es que no me dicen cuál es el diagnóstico de mi abuelita o algún familiar’, o también nos dicen: ‘queremos que la operen’; lo primero que hacemos es hablar con el médico y él nos dice no la podemos operar porque están muy bajas sus defensas. Y nosotros les decimos que se los diga a la agraviada porque a veces no se lo dicen. ¿Qué es lo que pasa también? Que muchas veces son familias numerosas, llega el hijo, el hermano, el primo para saber qué paso, y lo que nosotros les decimos es que nombren a un representante familiar porque no pueden darle la información a todos”.

De igual forma refirió que “lo más que se puede hacer es una recomendación que la hace el presidente de la Comisión Nacional. Nosotros armamos el expediente, y el presidente es el que la hace. Y es una llamada de atención fuerte. Y mandamos también mucha información a los órganos internos de control, a las contralorías internas, porque si pueden sancionar, una amonestación pública, privada, suspenderlo tres días, quince días o darles de baja”.

Por otra parte, también destacó que en Yucatán pocas veces se dan casos que ameriten una recomendación del titular nacional: “por fortuna este año no hemos tenido este tipo de casos; el año pasado sí tuvimos dos casos, en donde hubo recomendaciones”.

“Yo soy partidario de esto, cuando la gente tenga más conciencia, sobre todo los servidores públicos, de que hay que respetar los derechos humanos de todas las personas, vamos a avanzar. Y esto creo que se está haciendo, ya que nosotros damos pláticas y hacemos ver a los servidores públicos que tenemos que respetar”, mencionó.

Estamos avanzando a paso firme. Y yo terminaría con esto que dijo nuestro presidente, Raúl González Pérez, la Cndh no somos enemigos de los servidores públicos federales, somos una piedrita en el zapato de los malos servidores públicos”.

Eduardo Uc Argáez_Mérida