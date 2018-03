Crecen abusos contra abuelitos en Mérida

Son despojados de predios y bienes hasta por sus familiares más cercanos

SISTEMA EN DESUSO

Agresiones, abusos, abandono, pensiones raquíticas y despojos por parte de su familia más cercana, son algunos de los muchos problemas que enfrentan las personas mayores en la última etapa de su vida, coincidieron investigadores y profesionistas de distintas áreas al participar en el coloquio ‘Derechos Humanos de los Adultos Mayores’. La académica e investigadora Georgina Rosado y Rosado expuso que la migración, la modernidad y la desaparición de las familias extendidas (donde en un solo predio habitaban abuelos, hijos y nietos) está aumentando la vulnerabilidad de las personas mayores, no solo por perder su liderazgo dentro de las comunidades mayas sino porque sus conocimientos ya no son aprovechados como en el pasado reciente.Dijo que todavía unas tres décadas atrás, el sistema matriarcal o donde la jefa era una abuela (chichí) mantenía la unidad en un sistema estructurado donde cada miembro de la familia tenía una función y estaban garantizados los cuidados de los adultos mayores por parte del hijo o hija mayor, quien en compensación por esos cuidados, sin discutir ni alegatos legales, obtenía la propiedad de la vivienda para seguir con ese sistema matriarcal o de familias extendidas. Pero con la perdida de los valores y entre estos el respeto por los adultos mayores y su sabiduría, ahora han aparecido una serie de problemas que aquejan a los abuelos mayas, entre los que destaca el abandono, la falta de alimentos y el despojo o robo de sus bienes por parte de la familia cercana. La investigadora Gina Villagómez Valdés, dijo que en la mayoría de la población adulta no cuentan con una pensión para vivir una vejez digna y si bien los programas sociales como la entrega de los recursos del programa federal 60 y más constituyen un alivio, la mayoría de las veces no son suficientes, por lo que los abuelos se ven obligados a trabajar incluso en condiciones de riesgo. El problema más grave que se ha presentado con la población mayor, es la ‘invisibilidad’, dijo, ya que al no hablar de estos, ni en el seno de las familias ni a nivel institucional se habían aplicado mecanismos de atención, que ‘están cambiando a partir de las políticas de atención a los adultos mayores con el programa de entrega de pensiones’ dijo, porque necesariamente ya se habla de las condiciones, de las necesidades, de los problemas de los ancianos y con ello dejaron de ser invisibles, mencionó.