Crece tensión por quiebra de empresas

El sector empresarial de Yucatán cierra filas ante la situación que prevalece en plena cuarentena por el Covid-19 y la cerrazón del gobierno federal de no ofrecer apoyos para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; con esta inacción una micro empresa no soportaría más de un mes sin generar recursos.

El Presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servitur), José Manuel López Campos, dijo que la postura del gobierno federal ha motivado que algunas cámaras empresariales del centro y norte del país hayan asumido la postura de negarse al pago de impuestos e incluso promover amparos masivos, lo cual no pueden respaldar porque ante todo se tienen que respetar las leyes.

“Respetamos su postura porque son cámaras empresariales autónomas, pero como organismo no alentamos esa situación porque no podemos estar en contra de las leyes; no me refiero a la autoridad en turno, sino a la ley".

Al tomar protesta juramos cumplir con la Ley de Cámaras y sus Confederaciones, dijo.

“Sin embargo, podemos comprender que muchos empresarios no podrán pagar los impuestos ante la imposibilidad de no contar con recursos económicos derivados de la emergencia sanitaria que mantiene cerradas a todas las empresas consideradas no esenciales”.

Subrayó que se necesita un pacto nacional en donde gobierno, sector productivo, empresarios, trabajadores y la sociedad en general así como la academia trabajen en conjunto.

Aunque en la medida en que se ha ido agravando la contingencia económica...

Y se percibe la desesperación de la sociedad en general, sumado a los brotes de inconformidad en varios estados, la autoridad Federal deberá recapacitar aplicando medidas que ayuden a paliar la crisis especialmente para las Mipymes.

Al terminar la contingencia por el coronavirus se van a necesitar incentivos fiscales para la inversión; financiamiento para emprendedores y nuevos proyectos porque si nos remontamos a la influenza, que fue en 2009, el país tardó 14 meses en recuperar su planta productiva.

Las Pymes generan 4.5 millones de empleos

El 80% de los empleos son generados por las Mipymes, lo que equivale a 4.5 millones de empleos que representan el 52% del Producto Interno Bruto, mientras que traducido a unidades económicas son el 98 % en la generación de empleos, es decir que solo un 2% está conformado por las grandes empresas. A nivel nacional, las Mipymes representan al menos 20 millones de empleos.

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Michel Salum Francis, dijo que no se puede caer en una situación de rebelión, pero si se apela al buen entendimiento del gobierno federal porque los incentivos fiscales son necesarios, como está visto en muchos países del mundo en donde ya tienen programas en marcha para incentivar la economía.

Te puede interesar: https://laverdadnoticias.com/yucatan/Explota-gobierno-de-Yucatan-pandemia-para-protagonismo-20200412-0299.html

Por su parte, empresarios independientes manifestaron que sería oportuno aplicar la misma fórmula del Presidente Andrés Manuel López Obrador y someter a consulta popular que quiere el pueblo: que se le pague su salario o que se paguen los impuestos.

“Se trata de una tarea común, Nada menos ayer el presidente Amlo pidió apoyo a los hospitales de la iniciativa privada con camas para los pacientes que tengan coronavirus y encontró el apoyo, entonces por qué no ser recíproco”, señaló otro empresario.

Canirac, un gremio en serio peligro

“El sector enfrenta una grave crisis económica, los restauranteros solicitamos a nuestros arrendadores que se solidaricen con nosotros, de lo contrario estimamos que hasta un 60 por ciento de los negocios podrían no volver abrir sus puertas” afirmó el presidente de la CANIRAC en Yucatán, Roberto G. Cantón Barros.

Empresarios restauranteros se suman a la petición de CANIRAC Nacional y del Gobierno del Estado, a fin de acordar condonaciones por parte de los dueños de los bienes inmuebles que le rentan al sector en la entidad.

El panorama económico cada día se agrava más, con las ventas caídas de más del 90 por ciento, el pago de rentas los pone en una posición muy complicada, razón por la cual hacen un llamado solidario a los dueños de sus locales.

El dirigente precisó que es imposible pagar una renta, cuando no se está percibiendo un solo ingreso en los negocios que ya han cerrado sus puertas, o en su caso, los pocos que siguen abiertos generando ventas muy limitadas por el servicio a domicilio, ingresos que se destinan al apoyo del personal laboral.

Mira las noticias de Yucatán dando click aquí

Cantón Barros hizo un llamado a la autoridad estatal, al solicitar a los arrendadores de inmuebles comerciales o particulares, reducir, diferir o condonar total o parcialmente las rentas generadas en estos meses de contingencia.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

“Es momento de sumar, de buscar acciones en conjunto que nos permitan reabrir nuestros negocios y mantener los que aún continúan operando con servicio a domicilio, de lo contrario podríamos hablar de que el 60 por ciento de los restaurantes de Yucatán que hoy rentan un espacio no podrán sobrevivir a esta contingencia” y eso lo debe saber perfectamente el señor Presidente de este país.