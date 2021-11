Crean redes para combatir el machismo y la violencia en municipios de Yucatán

La presidenta de la Red de Acompañamiento Yucatán, Milka Rodríguez, platicó con La Verdad Noticias y nos compartió cuál es el trabajo que está realizando la organización a su cargo, así como las redes que están empezando a emprender en diversos municipios, donde la violencia y el machismo está normalizado.

¿Qué es la Red de Acompañamiento?

Es un grupo de WhatsApp donde monitoreamos el viaje de las chicas cuando van al trabajo, a la escuela o a alguna fiesta. Nació como una herramienta en contra del acoso callejero, funciona las 24 horas del día y sirve para reforzar la seguridad de las mujeres, sobre todo cuando nos sentimos inseguras en algún lugar. También contamos con una página de Facebook donde subimos información, pláticas y talleres, enfocado en mujeres.

¿Cuál es la violencia más recurrente?

La Red de Acompañamiento de Yucatán busca extender sus beneficios a otros municipios del Estado.

Es variable. Cuando nos llegan víctimas, las canalizamos con abogadas y psicólogas y cuando ya son casos de violencia digital, tenemos redes donde las podemos canalizar. Pero también ayudamos a víctimas de violencia doméstica, económica o cuando una mujer está en una situación de mucha vulnerabilidad, hemos tenido que canalizarlas a refugios. Es decir, apoyamos a mujeres que viven alguna situación de violencia.

¿La Red de Acompañamiento trabaja sólo en Mérida?

Actualmente ya tenemos Red de Acompañamiento en el municipio de Valladolid que funciona de la misma forma que la de Mérida. Sin embargo, sí queremos abrir más redes de acompañamiento en otros municipios como Peto, Tahmek, Ticul, entre otros, porque las mujeres del interior de Yucatán se enfrentan a un machismo que está mucho más marcado y a otro tipo de problemas que no se enfrentan las mujeres de Mérida.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

¿A qué problemas se enfrentan?

Uno de esos problemas es el acceso a la información. Acá en Mérida hay un fácil acceso a la información y en los municipios no sucede así. Sumado a eso, está normalizada la violencia contra la mujer y la idea de que las mujeres tienen una sola meta en la vida que es la de ser madres, amas de casa y no se les ve como una persona que puede realizar otras actividades que no necesariamente tengan que ver con la maternidad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!