Covid-19 y crisis económica reducen voluntarios de la Cruz Roja en Yucatán

La cantidad de voluntarios que se inscriben a la Delegación Yucatán de la Cruz Roja Mexicana, para convertirse en Técnicos en Urgencias Médicas (TUM), ha disminuido durante los últimos años y aún más con la pandemia del Covid-19, reveló Fernando Estrada Novelo, coordinador Estatal de Socorros.

En entrevista con La Verdad Noticas, en el marco del Día Internacional del Voluntariado, el socorrista de la Cruz Roja Mexicana señaló que nunca van a ser suficientes las manos que se necesitan dentro de la institución, ya que su labor es interminable en el Estado.

En ese sentido, Estrada Novelo refirió que durante el 2020 y además de atender en los servicios de emergencia a personas enfermas y víctimas de siniestros viales, la Delegación Yucatán de la Cruz Roja Mexicana apoyó con labores humanitarias después de los desastres naturales que afectaron a varios municipios.

Siempre hacen falta manos

En el marco del Día Internacional del Voluntariado, la generación XXXI de TUM recibió su certificado de graduación

“Siempre vamos a necesitar gente que esté interesada en apoyar a la institución, a lo mejor hay gente que dice que no entra a la Cruz Roja porque no le gusta la sangre, pues no necesariamente tiene que subirse a una ambulancia, pueden apoyar en otras áreas”, indicó.

Posterior a la ceremonia de graduación de la generación XXXI de TUM, el coordinador de socorros recordó que en años anteriores, la cantidad egresados de la Escuela Estatal de la Cruz Roja Mexicana rondaba las 80 personas, pero fueron disminuyendo paulatinamente hasta llegar a la cantidad de 37 en 2021.

Estrada Novelo agregó que la drástica disminución de graduados en esta generación también se debió al tiempo perdido por la pandemia de Covid-19, ya que normalmente el proceso de capacitación tiene una duración de un año, pero el confinamiento social por la contingencia sanitaria obligó a suspender el curso, alargando a dos años la capacitación de los actuales graduados.

“Con la pandemia durante varios meses se suspendieron las labores de instrucción, posteriormente se empezaron a implementar las clases virtuales, sin embargo, al ser una actividad muy especializada, requiere de prácticas presenciales”, compartió.

Pandemia afectó a los bolsillos

El Coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Mexicana en Yucatán reconoció que la participación de los voluntarios ha disminuido con los años

También reconoció la afectación económica que la enfermedad dejó en muchas personas, pues dijo que para formar parte de la Cruz Roja, además de la vocación de servicio, se requiere esfuerzo, tiempo y dinero para solventar algunos gastos.

Sobre esa misma línea, hizo un llamado a los yucatecos interesados en apoyar a la Cruz Roja Mexicana, para acercarse a la institución. Recordó que las personas de 8 a 17 años pueden formar parte de la Coordinación de Juventud, mientras que los de 18 años en adelante pueden realizar su formación TUM, para formar parte de la coordinación de socorros.

Mencionó que actualmente existen 200 voluntarios en las coordinaciones de la Delegación Yucatán, de los cuales 60 por ciento son mujeres y 40 por ciento son hombres. También indicó que mensualmente, atienden un promedio de 800 llamados de emergencia, de los cuales principalmente se tratan de personas con alguna enfermedad.

Expuso que durante la pandemia de Covid-19, ataques respiratorios y la sospecha de esta enfermedad, eran las causas más constantes en el día, atendiendo hasta 20 servicios de este tipo en el momento más crítico de la enfermedad, comparado con las tres atenciones que actualmente realizan al día por tal motivo.

Graduación

Tan solo la Coordinación de Socorros atiende hasta 800 servicios mensuales

Durante el evento realizado en la Base Norte de la Cruz Roja Mexicana, la Delegada Estatal, Michelle Byrne de Rodríguez felicitó a las 22 mujeres y 15 hombres que conforman la Generación XXXI, por su perseverancia y dedicación para concluir sus estudios pese a la pandemia de Covid-19 y comenzar una nueva etapa en su vida profesional.

Acompañada por el responsable de la Subdirección de la Red Hospitalaria de los Servicios de Salud del estado, Alberto Cervera Azcorra, la también Consejera Nacional destacó que los paramédicos han realizado más de dos mil 400 servicios por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, por lo que reconoció su esfuerzo para aliviar el sufrimiento humano, y mejorar las condiciones de vida de las personas y sus comunidades.

Ante la coordinadora estatal de delegaciones, Dianela Alcocer Méndez, Byrne de Rodríguez también agradeció el empeño de las autoridades educativas, que, junto con los instructores y monitores, se encargaron de continuar impartiendo clases.

Por su parte, el responsable de la subdirección de Red Hospitalaria destacó que la labor que realizan los paramédicos es fundamental para cuidar la salud de todas las familias, ya que del total de los servicios de emergencia que se realizan en el estado el 25 por ciento lo hace la Cruz Roja Mexicana, lo que representa más de 14 mil 600 traslados.

En representación de su generación, la alumna Nubia Aké Zozaya explicó que después de un largo tiempo, hoy cierran un ciclo y celebran la graduación de una generación, “llena de lealtad por estos colores que representan a una gran institución, de la cual nos sentimos muy orgullosos de formar parte”.

Después de la toma de protesta a los nuevos TUM, que estuvo a cargo de Estrada Novelo, se entregaron los reconocimientos a los voluntarios destacados durante el curso. De la Coordinación de Socorros lo recibieron los paramédicos, Isabel Rodríguez Interián; por Capacitación, Nadia Villegas Salazar y Aké Zozaya; y por Voluntariado, Ethel Luna Bojórquez y José Luis Ancona Cervera.

Además de familiares y amigos de los graduados, durante la ceremonia también estuvieron presentes los Coordinadores Estatales de Voluntariado, Capacitación y Captación de Fondos, Antonio García Fuentes, Jorge Arturo Contreras Lizama y Silvia Casares de Fuente, respectivamente, así como la Coordinadora Local de Capacitación, Pricila Cetz Baqueiro.

