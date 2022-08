Covid-19 provocó reducción en la actividad física de niños y adolescentes

Covid-19 redujo la actividad física en niños y adolescentes

Además de los miles de contagios y fallecimientos provocados por el virus SARS-CoV-2, la pandemia de Covid-19 también afectó a las niñas y niños de México con la disminución en su actividad física, situación de la que la Península de Yucatán no estuvo exenta.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) Continua de 2021, revela que a nivel nacional todas las personas mayores de 10 años disminuyeron la cantidad de ejercicio que realizan durante el día, siendo los de 15 a 19 años los que reflejaron una mayor reducción en los tiempos de activación física, con el 72.3 por ciento, seguido del grupo de 20 y más con el 71 por ciento y por último el de 10 a 14, con 67.2 por ciento.

En la península de Yucatán, específicamente el 63.9 por ciento del grupo de 10 a 14 años respondió que su actividad física disminuyó durante la pandemia de Covid-19, 24.8 por ciento indicó que sigue igual y tan solo el 11.3 por ciento dijo que aumentó.

Nuevamente el grupo que mayor reducción tuvo en la cantidad de ejercicio que realiza fue el de 15 a 19 años, con 67.9 por ciento, seguido por las personas de 20 años y más, con una baja del 67.3 por ciento.

A la par de la baja en el ejercicio, el tiempo que las personas mayores de 10 años pasan sentados o reclinados aumentó durante la pandemia de Coronavirus.

En la Península de Yucatán el 39.4 por ciento de las niñas y niños de 10 a 14 años declararon que su tiempo de sedentarismo aumentó, los adolescentes de 14 a 19 años señalaron un aumento del 34.2 por ciento y el 22.8 por ciento de los adultos de 20 años y más reafirmaron este incremento.

El documento del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) también indica que el tiempo frente a las pantallas de televisión, computadoras y videojuegos incrementó durante el Covid-19.

En este sentido, el 38.9 por ciento de las niñas y niños de 10 a 14 años de la región peninsular de Yucatán confirmaron dicho incremento a la exposición de pantallas, al igual que el 33.6 por ciento de los adolescentes de 15 a 19 años y el 19.7 por ciento de las personas de 20 años y más.

La suma de los anteriores indicadores revela que el Covid-19 no solamente ha impactado de manera negativa en la disminución de actividad física, sino que también ha sido uno de los principales causantes del aumento de peso entre los niños de edad escolar.

Afectaciones a la salud de los niños

Falta de actividad física aumentó el sobrepeso en las personas de 10 años y más

Emmanuel tiene 13 años y desde los cinco comenzó a profesionalizarse en el taekwondo, alcanzando el grado de cinta roja avanzada. Lo que principalmente le llama la atención sobre esta disciplina son los combates, pero también el aprendizaje que puede aplicar en su vida sobre el respeto al oponente.

La pandemia de Covid-19 significó para él un obstáculo para su desarrollo deportivo, primero por la suspensión de sus clases y luego por la adaptación a la modalidad virtual, cuyo aprovechamiento no era igual que cuando acudía al dojo de entrenamiento.

“Al principio comenzó a tomar las clases pero después se desanimó porque no eran igual, en la casa no hay colchonetas, no está el maestro y no tenemos los aparatos para su entrenamiento, entonces a los dos meses lo dejó”, platicó Silvia Medina Pool, madre del menor.

Emmanuel indicó que durante el tiempo que dejó de hacer ejercicio, lo que más le afectó fue el no poder ver a sus amigos de la escuela y compañeros de taekwondo, aunque las afectaciones a su salud también se hicieron notorias.

Debido a la inactividad, el adolescente de 13 años encontró en la televisión y sus videojuegos una opción para entretenerse, sin embargo, esto le provocó aumento de peso y pérdida de condición física.

“Desde enero volvió a las clases presenciales y poco a poco he visto cómo recupera lo que ya había aprendido, ya no se cansa tanto y se ve que está comenzando a bajar de peso nuevamente”, añadió.

También te puede interesar: Incrementó 41% la obesidad en Yucatán durante el 2021

Estrategia integral contra la obesidad

Es necesario atender este tema de salud de forma integral

El maestro en psicología enfocada al deporte, Daniel Gómez Gibal, reconoció que la pandemia fue un factor que incrementó el problema ya existente en cuanto a la obesidad infantil y juvenil.

Explicó que si a nivel nacional, estatal y municipal, no se fija una agenda para establecer una estrategia integral que aborde la problemática, desde los enfoques de alimentación, deporte y educación de la salud, los esfuerzos aislados seguirán siendo insuficientes para revertir este problema de salud pública que se incrementó durante los últimos dos años.

“Hay que desarrollar hábitos integrales en el tema de la salud, porque si desatendemos esto los índices de obesidad y sobrepeso van a incrementar y esto va a afectar cada vez a población más joven”, declaró.

Gómez Gibal recordó que la obesidad es un factor predisponente a otras enfermedades como hipertensión, colesterol, diabetes, enfermedades cardiovasculares, las cuales forman “una bola de nieve” de afecciones que amenazan cada vez más a la población juvenil.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram