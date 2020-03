Covid-19 Yucatán: propicia duro golpe al transporte público en Mérida

La alerta contra el coronavirus Covid-19 ha propiciado una dramática caída de pasajeros en la ciudad de Mérida ocasionando un durísimo golpe a las diversas empresas del ramo en Yucatán que han visto caer en promedio hasta un 75 por ciento el número de usuarios.

Ante la suspención de eventos públicos, la cancelación de clases y la recomendación que las personas permanezcan en sus hogares, fue posible constatar que en la capital de Yucatán los autobuses y combis han estado circulando semi vacíos.

Hasta un 75 por ciento menos de usuarios propicia en Mérida las medidas de prevención.

La Verdad Noticias entrevistó a varios operadores que confirmaron que las medidas implementadas afectan el flujo normal de pasaje de manera directa. En la ruta de Brisas, por ejemplo, un conductor dijo que en una viaje normal del barrio al centro viajan entre 50 y 80 personas, pero ahora lo han hecho unas seis por viaje en promedio.

Otro chofer, de la ruta Circuito Colonias, dijo que este lunes 16, desde muy temprano fue evidente que habría pocos pasajeros, pues los primeros viajes los realizaron casi vacíos, incluso el mejor horario que comprende 8 a 11 de la mañana lo realizaron con un promedio de entre 8 y 10 personas.

Menos unidades de mantenerse estas cifras

Las combis del FUTV también circularon con pocos pasajeros. Un operador de la ruta Serapio Rendón manifestó su sorpresa, pues en esa ruta tradicionalmente abunda el pasaje, pero ahora debieron completarla con menos del cincuenta por ciento de clientes.

El despachador de una empresa de autobuses que cubre el norte de la ciudad de Mérida, comentó que si bien este lunes es día inhábil, es evidente que la ausencia tan marcada de personas se debe en gran medida a las medidas implementadas por las autoridades estatales y federales.

Podría darse el caso que algunas empresas retiren unidades pues ante la ausencia de pasajeros no tendría caso tenerlas en circulación.

Señaló que ante esta situación es probable que algunas empresas decidan poner a circular solamente a la mitad de unidades de cada ruta, pues no tiene mucho caso tenerlas a todas laborando si no hay clientes, además de que significa un alto gasto en combustible que no se recuperará.

Sin embargo puntualizó que esto dependerá de cómo marchen las cosas este martes 17, en el que en teoría, muchas personas que gozaron del día de asueto deberán retornar a sus trabajos.

De confirmarse esta noticia, las personas que sí deben salir a trabajar deberán estar pendientes para no ser sorprendidos y a causa de esto puedan llegar atrasados a sus respectivos centros laborales.

Ricardo D. Pat