Covid-19: Mujer de Yucatán varada en Perú comparte conmovedor mensaje

La tragedia golpeó de manera terrible a la familia del profesor Isaías Rodríguez, quien junto a su esposa, la señora Ethel del Carmen Trujillo, realizó un viaje religioso a Perú, donde contrajo coronavirus, falleciendo días después, quedando su viuda varada en dicho país.

Alonso Rodríguez Trujillo, hijo del profesor Isaías Rodríguez Rivero, primer mexicano fallecido por coronavirus en el extranjero, asegura que a su padre no le dieron los cuidados necesarios en perú y ahora temen por la vida de su mamá.

La prensa en Perú ha dado seguimiento al caso del profesor yucateco fallecido en ese país. Ahora, su viuda ha quedado varada en Cusco.

Lo que empezó como un viaje religioso se ha convertido en una pesadilla, por lo que Alonso Rodríguez ha estado filtrando detalles de la situación de su madre, pidiendo apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, compartiendo ahora un audio grabado por su madre desde Cusco donde relata el calvario que está viviendo.

Un mensaje dramático y conmovedor

“Necesito regresar por favor, por favor, ya no quiero más, soy la señora Ethel del Carmen Trujillo Trujillo que quedó estancada aquí en Cusco”, inicia el audio, donde es perceptible que pese a todo, la dama ha sabido mantener la fé.

“La verdad tratarme mal pues no sé, por ratos veo que llegan las muchachas a dejar la comida la dejan en la puerta y salen corriendo”, comenta. “Tienen temor”, me dice la doctora, pero tiene razón, tienen que cuidarse ellos y sus familias, entonces sí se necesita un poquito de más caridad siento yo”.

Tras vivir en tan poco tiempo tantas desgracias, es lógica la preocupación de sus hijos, aunque ella explica que su salud es buena. “me siento un poquito agitada por la altura. Mis signos vitales me los tomaron hoy y están bien”, aseguró.

“Ojalá que pronto me pueda ir. Pues aquí estamos esperando que todos me presten ayuda para poder regresar a mi casa. Es una situación difícil para mí, anímicamente. Necesito regresar a mi casa, Esto ha sido muy duro, es muy difícil estar lejos de tu tierra, allá aunque sea tortillita con sal, aquí ni eso”, continúa.

La señora Ethel del Carmen Trujillo sigue atrapada en perú, en un mundo que vive una contingencia global a causa del coronavirus. Su hijo Alonso pide ayuda para traerla de regreso a Yucatán.

S hijo Alonso pidió ayuda del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y al parecer se han otorgado. “Lo que sí es que de México me han ayudado bastante, no puedo negarlo, la embajada ha estado atenta, pues eso me anima un poquito”, dice la dama.

Como se sabe, los esposos son gente muy comprometida con la diócesis y organizaba viajes con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de parroquias. Pero ahora lo importante es que la señora pueda regresar pronto con los suyos.

“Quisiera yo ya irme, necesito salir de acá, regresar a mi México querido. Quiero estar en mi casa, ya sé que me voy a encontrar sin que esté mi esposo, pero cuando menos estaré estaré en mi casa, con mis hijos, la verdad ya no quiero más, ya no, ya no”, concluye el mensaje.

