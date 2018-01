Corrupción y seguridad, prioridades de Coparmex

Combatir la corrupción y mantener los niveles de seguridad en Yucatán será la encomienda del nuevo presidente de la Coparmex en Yucatán, José Antonio Loret de Mola, al sustituir a Gustavo Cisneros Buenfil en el cargo a partir del 5 de febrero.

En entrevista exclusiva con el Diario La Verdad de Yucatán, el dirigente del sindicato patronal señaló que haber servido al frente del sector ha sido una de las mejores experiencias en su carrera como empresario para encaminar la lucha por la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

¿Cuál es el mayor reto de la Coparmex para 2018?

A nivel nacional Coparmex tiene muchas líneas de acción muy importantes como la consolidación del sistema nacional anticorrupción, y a nivel local nos corresponde hacer el trabajo para contribuir a que se haga realidad. En Yucatán vamos adelantados porque ya tenemos el comité de participación ciudadana y el auditor fiscal. También se está impulsando el aumento al salario mínimo para que cumpla con la línea de bienestar establecida por el Coneval; es un programa federal, pero nosotros tenemos que hacerlo cumplir aquí. Estamos trabajando fuerte en la parte de una nueva reforma fiscal y del establecimiento de un consejo fiscal, es un tema que estaremos discutiendo con los diputados y candidatos a puestos federales porque se tiene un programa estructurado en donde se establecerán diez puntos fundamentales para hacer una serie de compromisos para diputados, senadores y presidentes municipales o candidatos a gobernador.

¿Consideras que tuvo éxito la ley tres de tres?

Es un gran ejercicio, en algunos lugares las autoridades no le han dado la importancia que merece, pero tenemos que seguirla empujando porque es un contrapeso que dará resultados positivos a la larga.

¿Cuál será el reto para José Antonio Loret de Mola al sustituirte como Presidente de Coparmex en Mérida?

Le esperan grandes oportunidades; tenemos una estructura en coparmex Mérida muy sólida, hay varios vicepresidentes, José Antonio ha sido más de 16 años vicepresidente y todos los que están en su comitiva tienen un rango de entre 10 y 12 años, por lo tanto saben qué hacer. Trabajamos mucho en principios y valores y esto nos hace diferentes a los demás. Seguiremos sentando las bases para que los mexicanos podamos avanzar, tenemos graves problemas porque no hay crecimiento económico, el tema fiscal es complicado porque no fomenta el crecimiento ni la creación de empresas; estaremos muy metidos en el proceso electoral, pero José Antonio y su equipo cuentan con el conocimiento y la experiencia para sacar adelante los temas.

¿Qué le van a pedir a los candidatos a gobernador?

Queremos propuestas, que nos digan el qué y el cómo desean conseguir sus metas. Coparmex propuso la creación de un comité de participación ciudadana para dar seguimiento al presupuesto estatal y municipal, estos son elementos fundamentales porque necesitamos transparencia en las finanzas públicas.

¿Qué pasaría si se pierde el nivel de seguridad que hay en la entidad?

La seguridad no es un problema de las autoridades, es de todos. Debemos fomentar la denuncia y la participación ciudadana.

¿Consideras que el ambulantaje ha crecido?

El Presidente de Canaco, Juan José Abraham Daguer sabe más del tema y ha sido muy directo al señalar que el ambulantaje ha crecido. No se ha logrado controlar porque se trata de una mafia que viene manipulada por gente de otros estados que traen a personas a trabajar en el primer cuadro de la ciudad. Esto es preocupante porque es el inicio de diversas actividades, no sólo es el ambulantaje, ya que puede prepararse como un canal para la distribución de productos no deseados y se vuelve una competencia desleal para el comercio formalmente organizado. En el primer cuadro de la ciudad vemos a mucha gente foránea y esto nos da una mala imagen porque tenemos más del 60% de la fuerza en la informalidad, tenemos que ver cuál es la causa que la general y para Coparmex es muy evidente porque tenemos un sistema económico y fiscal que no propicia el crecimiento del comercio, por el contrario, es tan complejo ser formal que la gente prefiere estar en la informalidad debido a que no puede cumplir con los requisitos de la autoridad.

¿Como sindicato patronal cómo ves el tema de la facturación electrónica?

Hemos sido insistentes con la autoridad. La versión anterior 3.2 era compleja pero la actual es mucho más, lo cual ocasiona que las empresas que pueden tener a sus contadores cumplirán sin problema, pero más del 90% de las empresas que tienen diez empleados y están en condiciones de sobrevivencia no tienen la posibilidad de contratar a gente para cumplir con la materia fiscal.

¿Cómo visualiza el panorama para 2018?

Será un año muy complicado; hay muchos elementos para generar inestabilidad, tristemente así pinta el panorama porque muchas situaciones no dependen del gobierno actual, Donald Trump acaba de aprobar la reforma fiscal que nos va a generar distorsiones y el tratado de libre comercio, que ha sido uno de los motores del crecimiento de la economía mexicana, no se ha logrado concretar por lo tanto es una amenaza latente. Adicionalmente tenemos un problema de inflación y aunque al parecer no es grave, hay una tendencia hacia la alza y algunas de las reformas que se han hecho como la reforma energética van a tardar en madurar, consideramos que son positivas pero es difícil sobre todo con el panorama tan complicado que se presenta hoy en día que tenga beneficios inmediatos.

¿Hay crecimiento en los empleos formales?

La reforma laboral ha logrado que se incorporen muchas personas al mercado formal pero seguimos como país con el 58% de informalidad, estamos generando empleos pero estamos creciendo en 2.3% o tal vez un 5 %.

Es momento de evaluar como país si el modelo de desarrollo económico que está planteado es el adecuado para poder crecer, porque a final de cuentas Coparmex no ve que haya un florecimiento económico. Hay una reforma financiera que proyectó que se daría a finales de este sexenio del 40% del producto interno bruto (PIB) pero estamos en 33%, es decir que no vemos los resultados esperados. En cuanto a la reforma fiscal, vemos que al gobierno se le cayeron cinco puntos porcentuales del PIB de recaudación por la caída de los ingresos petroleros, pero esos cinco puntos porcentuales se le cobraron al sector formal, sobre todo a las personas morales y si la pregunta fuera si ha tenido éxito o no habría que ver para quién, porque si hubiéramos visto reducción en el gasto corriente, se hubiera concluido este sexenio de manera excelente, pero se necesita ver de qué manera se gastan los recursos públicos en México en forma eficiente para tener resultados pero esto no sucedió. La obra pública genera la atracción de inversiones y estamos muy mal en eso.