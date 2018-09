Corren a directora por destapar suciedad en preescolar de Yucatán

Luego de que la maestra Ana Josefina Sánchez Cordero denunciara a Grupo Editorial La Verdad Yucatán irregularidades que se dieron durante la administración anterior, encabezada por la maestra Yara Ortegón Lezma, del preescolar “Un Mundo Feliz”, autoridades de la Secretaría de Educación (Segey), encabezadas por la maestra Melba Vega Martín, jefa del departamento de servicios educativos de preescolar y la supervisora de la zona 08, Esther López Preciat, acudieron a este centro escolar, ubicado en Residencial Pensiones, al poniente de Mérida, para informarle de su remoción del cargo.

Durante la jornada de ayer, desde temprana hora cuerpo docente, la directora, padres de familia y autoridades educativas antes mencionadas, mantuvieron un acalorado diálogo por la situación que se ha dado desde el inicio de este curso escolar. ¡Ya déjenla trabajar! fueron algunas de las consignas de los padres de familia respecto a autoridades.

“Ustedes dicen que hay otra nueva directora, ella dice que ella es; entonces si el día de mañana le pasa algo a mi hijo, ¿quién me va a responder? Yo la verdad ya no sé dónde estoy dejando a mi hijo. Esta directora tiene menos de 20 días, no la han dejado trabajar, y a esta nueva directora dentro de 20 días si a alguien no le gustó, porque la miró feo, ¿hay que cambiarla? Creo que hay que dejarla trabajar, las autoridades deben de venir y arreglar esto, esto no es así de que voy a poner esta directora porque sí. Lo único que estoy viendo es que los niños están viendo esto y estamos demostrando menos educación hacia ellos. Eso no lo está provocando la maestra, lo estamos provocando todos. Vengan a darnos soluciones, no problemas”, refirió un padre de familia que prefirió el anonimato.

Esto derivó en una división entre los padres de familia, unos a favor de la medida y otros en contra de esta. Pero, algo que llamó la atención a todos los presentes fue cuando mostraron el acta de nombramiento de la nueva directora, y se dieron cuenta que carecía de un sello oficial de la dependencia que lo avalara; momentos posteriores mostraron a los medios de comunicación presentes el mismo documento con los sellos que le daban validez.

LA “JUSTIFICACIÓN”

Ante esta situación, en entrevista con esta Casa Editorial, la maestra Melba Vega Martín explicó que las irregularidades que se han dado en la institución desde que entró la directora Sánchez Cordero han motivado a su remoción del cargo. “Al no querer escuchar a la autoridad procedimos a traerle las actas por escrito”, señaló la entrevistada.

Una de estas anomalías, señaló, es que en días pasados llevó a los menores a un cine, con autorización de padres de familias, pero no avisó a sus superiores de este hecho. “El primer incumplimiento, es que de las dos semanas de capacitación que tuvieron los docentes, la segunda semana no acudió tres días, por lo que no trabajó con su colectivo. No había niños, ella debía estar elaborando su plan de trabajo. Yo pienso que la maestra actúa así al no darle respuesta como ella quiere, nosotros seguimos el protocolo que nos indican”, refirió la jefa del departamento de servicios educativos escolares.

A pregunta expresa si es posible evaluar a un docente o directivo en menos de un mes, y a pesar de ser designada con anterioridad por su desempeño positivo, explicó que esta situación (la confrontación con autoridades y con algunos padres de familia) es otro motivo por el cual se ha tomado esta decisión, la cual, señaló, son órdenes de dirección, debido a que este tipo de situaciones no se puede dar en instituciones como la Segey y la SEP, sobre todo en centro escolar como un kínder.

Para finalizar sostuvo que con esta notificación ya se encuentra designada a otra directora para suplir a la todavía directora de, paradójicamente, “Un Mundo Feliz”, y respecto a Yara Ortegón Lezma, será investigada por las autoridades de la Segey, aunque no se especificó de qué manera podría ser sancionada ni tampoco se dijo qué cargo ocupa actualmente.

DESMIENTE A SUPERIOR

Por su parte, la maestra Ana Josefina Sánchez Cordero explicó: “Tengo 28 años de servicio, 13 años de directora; pedí mi cambio, pero al llegar a esta escuela me topo que los intendentes no tienen con qué barrer; entonces me dirijo a la supervisora (de la zona 08), Esther López Preciat y me dice que lo va a ver. Yo lo único que pido, como directora, es que me dejen trabajar, que me dejen en paz. Desde antes de regresar a clases se empezó una guerra cibernética sobre mi persona, sobre mi honra profesional. Posteriormente me ocultan información para trabajar en este nuevo ciclo escolar”.

Asimismo, indicó que: “Decir la verdad me ha costado mucho, ¿Saben por qué? Porque en este momento la educadora (directora anterior) no supe más de ella, la protegieron. Con respecto a las anomalías a las finanzas, por derecho, la asociación de padres de familia nos dicta que ninguna directora debe de manejar dinero de los padres de familia, y en este caso la maestra Yara lo manejaba y eso es ilegal.

Por último, señaló que las irregularidades de las que se le acusan son falsas, ya que siempre actuó de forma correcta con el envío de sus escritos y permisos para realizar actividades extraescolares con los alumnos, teniendo la aprobación de los tutores de los menores.

REALIZAN PLANTÓN

Es de resaltar que hasta el cierre de esta edición, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se encontraban resguardando el lugar, ya que un grupo de padres de familia se postraron en el lugar, supuestamente con la intención de entrar al centro educativo, debido a que el cuerpo docente y la directora pasaron la noche en las aulas con la finalidad de proteger el lugar.