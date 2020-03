Coronavirus marca las diferencias sociales en Yucatán

En situaciones extremas como las que enfrenta Yucatán con la contingencia por el coronavirus Covid-19, los expertos aseguran que surgen las dos versiones claves del ser humano, es decir, por un lado el espíritu solidario y por otro el aspecto anarquista.

La desesperación por no poder acceder a las actividades cotidianas, a trabajar de manera normal, por descubrir la manera en que sufren los sectores más desfavorecidos de la sociedad ha ocasionado que decenas de personas expresen opiniones encontradas a través de las redes sociales.

“Poder quedarse en casa también es un privilegio de clase. La cuarentena también nos invita a cuestionarnos sobre la desigualdad social. Poder quedarse en casa mirando Netflix, jugando videojuegos, tomándote una cerveza o leyendo un libro, es la realidad privilegiada de unos pocos”, se asegura en un post.

Una triste y cruda imagen, la de un ventero que al no encontrar niños en los parques ni padres que compren su producto se queda sin ganancias.

“No todo el mundo puede quedarse en casa, no todo el mundo tiene casa, no todo el mundo puede parar de trabajar. Romantizar el aislamiento puede ser, además de egoísta, un insulto para gran parte de de la sociedad que si no trabaja, no come”, se explica en otro.

Resaltan la labor de los héroes

Un aspecto que vale la pena destacar es que muchas personas están destacando la labor de personas que no son valorados en su justa medida, se trata de la gente que el sistemas ha ignorado por décadas, que gana poco y que muchas veces su labor es minimizada pero que hoy son considerados héroes.

“Y ahora que el mundo está paralizado, resulta que estamos en manos de: personal sanitario, enfermeras, analistas de laboratorio, teleoperadores, servicios sociales, barrenderos, y equipos de limpieza, repartidores y choferes, reponedores y cajeras en los supermercados, agricultores”, se resalta.

También hay señalamientos acerca de la religión, aunque en este caso las posiciones son encontradas, con comentarios como este: “En este momento nos vamos cuenta que la iglesia católica templos no sirven no ayudan en nada solo te piden orar cuando termine la contingencia recuerda y respeta a los doctores enfermeras y científicos que están luchando y perdido la vida para salvar a otros”.

Interesante es la propuesta de comprar en los mercados, favoreciendo a los campesinos, ya que ellos venden los productos donde están las vitaminas para el sistema inmune.

Mucha de la información compartida señala el viacrucis de los más pobres de Yucatán, los que si no salen a vender sus productos se quedan sin dinero para llevar comida a casa. “Sí, muchos dicen "quédate en casa" y se entiende totalmente por la gravedad del asunto. Pero no estamos en los zapatos de esa gente que en verdad vive al día.

Otros aconsejan que si ven gente trabajando estos días no las juzguen, utilizando refranes mexicanos: “Nadie conoce el fondo de la olla más que la propia cuchara”. Lo que sí se debe puntualizar es que la mayoría desea lo mejor para todos.

Finalmente se destaca que una manera de apoyar a los menos afortunados, es comprando en el mercado productos a los campesinos, en vez de hacerlo en supermercados.

Ricardo D. Pat