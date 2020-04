Coronavirus Yucateca: Mujer enmascarada se vuelve viral en redes sociales

La yucateca que utilizó una máscara para protegerse durante la contingencia contra el Covid-19 en Mérida está siendo mencionada en redes sociales como un símbolo de resistencia contra la pandemia que golpea a Yucatán.

La mujer se convirtió viral cuando su fotografía fue compartida en los diversos grupos de Facebook por hacer uso de una máscara para protegerse del virus a falta de cubrebocas, medida que fue calificada como particular.

La mujer circuló por las calles del centro usando la máscara sin pena alguna, despertando la simpatía de las personas.

La fotografía fue tomada por Daniel Valencia en el paradero de los camiones de Kanasín, ubicado en la calle 65 A, exactamente enfrente de la los portales de la ciudad de Mérida.

La mujer caminó tranquilamente por las calles del centro llamando de inmediato la atención de los pocos transeúntes que circulaban por esa zona que no acertaron a deducir si era una verdadera luchadora o una mujer que utilizaba este método de protección.

Apoyo mayoritario en las redes sociales

Fue principalmente en Facebook donde la mujer fue más mencionada con comentarios en su enorme mayoría positivos, habiendo incluso algunos que la señalaron como un símbolo de resistencia contra el coronavirus.

“Bien por tí, esa es la actitud, a grandes males grandes remedios”; “Muy bien, no te dejes intimidar, cada quien se protege acorde a sus posibilidades”; “Eso es, dale una patada al coronavirus y después le haces la hurracarrana”, fueron algunos de ellos.

A partir de este viernes el uso de cubrebocas será obligatorio en Mérida y quien no obedezca será multado.

No faltaron algunos que trataron de burlarse de ella, pero fueron una minoría, pues la imagen generó mucha simpatía en las personas, que de por sí están hartas de recibir pura malas noticias.

Además, como la máscara tiene un S impresa en la parte frontal no faltaron las personas que relacionaron la letra con “Su sana distancia”, por lo que el festejo enredes fue total.

Sin embargo quizá la mujer ya no pueda usar la máscara, pues el gobernador Mauricio Vila informó que el uso de cubrebocas sería obligatorio a partir de este viernes 25 de abril, señalando que habrá sanciones a quien no lo use.