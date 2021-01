Coronavirus Yucatán: piden el semáforo rojo a Mauricio Vila

Como cada jueves, hoy se definirá en Yucatán el semáforo epidemiológico para el resto del mes y decenas de usuarios de las redes sociales piden al Gobierno de Yucatán el semáforo en rojo.

Lo anterior luego de que se ha vistó un aumento considerable en casos positivos, número de hospitalizados y el número de personas fallecidas a causa del Covid-19 en el estado.

Este jueves se determinará el semáforo epidemiológico para los próximos días.

Pese a que las autoridades de salud y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, han hecho un constante llamado a la sociedad a seguir las medidas sanitarias contra el coronavirus y evitar las reuniones, los efectos de las fiestas decembrinas y de año nuevo se están viendo reflejadas.

Tan sólo en la primera quincena del 2021, se ha registrado un incremento del 40% en el número de hospitalizados.

Y se reporta que durante esta semana, el número máximo de hospitalizados es de 214 personas, cifra que no se registraba desde septiembre del año pasado, por lo que las autoridades hacen todo lo posible por hacer conciencia en la sociedad, de no bajar la guardia, ya que se ha estado viendo un ligero rebrote, que podría provocar el cierre de algunos negocios no esenciales.

Piden semáforo rojo

Ante el panorama que está viviendo Yucatán con respecto a la emergencia sanitaria, algunos yucatecos piden a Mauricio Vila Dosal poner el semáforo epidemiológico en rojo.

Muchos de los usuarios que manifiestan su pensar en redes sociales, coinciden en que mucha gente aún no entiende la dimensión de lo que puede provocar el coronavirus y consideran que las estrategias del Gobierno, no están siendo respetadas, por lo que piden multas para las personas que no las acaten, de no poner el semáforo en rojo.

Por lo pronto, este jueves 14 de enero se conoceran las nuevas medidas que impondrá el Gobierno de Mauricio Vila para los próximos días, ya que serán determinantes para evitar una saturación hospitalaria.

Cabe mencionar que Vila Dosal ha dejado claro, que la llegada de la vacuna contra el coronavirus, no significa que los yucatecos ya esten a salvo, aún falta un largo camino por recorrer y lo importante es seguir cuidándose, seguir las medidas sanitarias y no bajar la guardia.

