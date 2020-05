Coronavirus Yucatán: enfermera denuncia ‘atropello’ policíaco

La Verdad Noticias en varias ocasiones le ha dado voz al personal médico de Yucatán, ante las grandes injusticias de las que han sido víctimas desde que comenzó la contingencia por el coronavirus en el estado.

Este caso no es la excepción, ya que una enfermera del IMSS denuncia ser víctima de discriminación por parte de la policía de Yucatán.

Kanasín es uno de los municipios que se ha visto lento en el combate al coronavirus.

La incongruencia radica en que ambos involucrados pertenecen a los rubros que están día con día en constante combate contra el coronavirus, por un lado el personal médico que se encarga de dar asistencia a los enfermos con Covid-19 y por otro, los policías que se encargan de hacer cumplir las medidas para evitar nuevos contagios.

Pues bien fue una policía de Kanasín, quien aprovechandose de su poder, presuntamente discriminó a Nansy S., ya que la afectada manifiesta que estaba regresando a su casa el día martes 5 de mayo, alrededor de las 15:00 horas, a bordo de una motocicleta que era conducida por su esposo, cuando fueron interceptados por la policía municipal de Kanasín.

Enfermera sufre ‘atropello’ policíaco en Kanasín

De acuerdo a una carta que Nasy subió en sus redes sociales, la oficial Guadalupe C., quien iba a bordo de la unidad 1254 de la policía municipal de Kanasín, le indicó que se bajara del vehículo y que regresara a su domicilio de otra forma que no fuera en motocicleta, amenazando presuntamente con llevar detenido a su esposo.

‘Me ordena bajar de mi vehículo y regresar a mi domicilio de otra manera, de lo contrario se llevan detenido a mi esposo’, se lee en la carta.

Enfermera denunció los hechos a través de una carta.

La quejosa manifestó que como no había un motivo para llevarse detenido a su esposo, Guadalupe C. amenazó con llevarse la motocicleta, por lo que la enfermera solicitó ayuda al presidente Municipal de Kanasín, William Pérez para que tome las medidas correspondientes, ya que el personal de salud está unido en la lucha contra el coronavirus y no es justo que pasen por más discriminaciones.

Cabe mencionar que la enfermera mencionó que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal no ha dado un nuevo decreto con respecto al tránsito vehicular.

