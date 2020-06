Coronavirus Yucatán: doctora denuncia irregularidades en hospital del ISSSTE

Coronavirus Yucatán: médicos denuncian irregularidades en hospital del ISSSTE

A través de sus redes sociales, Alexa GB, doctora del Hospital Regional de Mérida del ISSSTE manifestó una serie de irregularidades con respecto a los protocolos para atender a pacientes con Covid-19.

La mujer denunció que el día de ayer, viernes 5 de junio, el personal que se contrató exclusivamente para atender a pacientes con coronavirus, decidió no laborar debido a que la lluvia inundó el área de pacientes con Covid-19 y tuvieron que ser trasladados a otra zona del hospital.

Alexa es doctora basificada y labora en el área de primer impacto de urgencias y asegura que ella no debería tener contacto con pacientes con coronavirus, ya que hay personal contratado para esa labor, sin embargo le indicaron que tendría que valorar a los pacientes sospechosos de Covid-19, a lo cual ella cuestionó por el personal específico para esa labor.

Por su parte su jefe presuntamente le indicó que debe atenderlos y que si se presenta alguna urgencia se vería dialogar con la subdirección médica para ‘ver qué hacer’.

La doctora subió fotos del equipo de protección que tiene, el cual dijo que ella compró.

Sin otra alternativa más que seguir las instrucciones de sus superiores, la doctora fue por su equipo de protección y se percató que todo el personal asignado para atender pacientes con Covid-19 se encuentran en el área de vestidor, presuntamente sin guardar la sana distancia.

Como es primera vez que tiene programado la atención de pacientes con Covid-19, acudió al área de enfermería para pedir que le indiquen el protocolo a seguir, ya que el área donde ella labora presuntamente no se ha realizado la reconversión para tratar pacientes con coronavirus.

Entre las fotos que compartió se encuentra el área donde se cambió.

Tras revelar que el hospital presuntamente no cuenta con un protocolo específico para tratar pacientes con Covid-19 a tres meses de que comenzó la emergencia sanitaria, la doctora no buscaba que hacer, ya que su superior no le contestaba los mensajes.

También manifestó que se les fueron suspendidos sus derechos sindicales y presuntamente si hacen uso de licencias, pueden perder sus estímulos

Este fue el equipo de protección que usó.

Hostigamiento para que atienda pacientes con Covid-19

Al no conseguir alguien que le proporcione el protocolo, se armó con el equipo de protección, mismo que asegura ella compró, se dirigía a atender a un paciente sospechoso con Covid-19 y se encontró con su jefe que llegó de manera prepotente en compañía de personal jurídico, al cual le dieron la indicación de que si en 10 minutos no proporcionaban atención al paciente, se le levante un acta administrativa sin presencia de su sindicato.

La doctora dijo sentirse hostigada por el abuso de autoridad de parte de su superior y manifestó que la enfermera asignada al área Covid-19 la ha agredido físicamente, por lo que ha interpuesto una queja en su sindicato.

El día de hoy el area asignada para atención de pacientes covid de mi centro de trabajo (HR merida ISSSTE) no se... Publicado por Alexa GB en Viernes, 5 de junio de 2020

La mujer harta de la situación expuso que su subdirector la acusó de ser revoltosa y presuntamente la amenazó de atenerse a las consecuencias si seguía publicando cosas en sus redes sociales.

Entre las irregularidades que destapó, salió a relucir que el hospital presuntamente se encuentra paralizado por tener sólo 8 pacientes con Covid-19 ingresados y que hay personal que no se presenta a laborar.

Te puede interesar: 'Papito estaremos pendientes': se despiden de su padre con Covid-19 en Mérida

Finalmente la mujer alegó que levanta la voz porque ya está harta de la situación de hostigamiento en la que según ella se vive en el mencionado hospital y responsabilizó a sus jefes en caso de que algo le llegara a pasar.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí