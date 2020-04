Coronavirus Yucatán: Ya son 8 municipios con casos confirmados de contagio

El lunes 13 de abril corrió a través de las redes sociales la noticia de que un persona originaria del municipio de Chocholá dio positivo a Covid-19 lo cual fue confirmado por el mismo presidente municipal de dicho municipio, Pedro Alcántara Pech Aragón.

Como era de esperar las reacciones no se hicieron esperar siendo en su mayoría reflejo del temor por parte de la población de contagiarse de este virus que sigue poniendo de cabeza a todos en la entidad.

El alcalde Pedro Alcántara Pech Aragón confirmó que en Chocholá ya existe un contagiado de Covid-19, cuyos familiares se encuentran en cuarentena.

El edil no detalló la edad ni el sexo del contagiado, pero sí confirmó que en el municipio ya existía un caso positivo de coronavirus, siendo una persona que se contagió en el vecino estado de Campeche.

“En nuestro municipio hasta el momento no hay gente contagiada", explicó Pech Aragón, quien también indicó que se visitó a la familia, así como a las personas con las que convivió, y se le pidió no salir de casa por lo menos en los próximos 14 días.

Chocholá se convirtió así en el octavo municipio de Yucatán en contar con al menos un caso de contagio del Covid-19, hasta el corte vespertino del lunes 13 de abril, esto es sin contar a la capital, Mérida.

Airada reacciones a través de las redes sociales

Motivados por el temor muchos pobladores manifestaron su inconformidad por la presencia del paisano en el lugar. “Si ya sabía que era positivo para que vino al pueblo. Gente inconsciente. Y que es estudiado”; “Cómo diablos pasó si se supone que hay filtros, para que vean que aunque te chequen no se ve al instante”, fueron dos de ellos.

No faltó quien explicara por qué se da esta situación: “Se les conoce como un positivo asintomático (sin síntomas), hay más de los que te puedes imaginar. Por eso es complicada esta enfermedad”.

“Por eso la indicación quédense en su casa no se sabe quién está contagiado ya a estás alturas y pasa asintomático, la enfermedad no es grave lo grave es que al tener varios asintomáticos, se propaga rápidamente y a los que lesiona son a los más vulnerables, todas las recomendaciones están dadas no hay más que cumplirlas”, puntualizó muy oportunamente otra persona.

El mensaje que más fue celebrado fue el que señalaba que lo importante en Chocolá y todo Yucatán es cuidar a las familias pues en todos lados se difunden las medidas que hay que adoptar.

“Las autoridades sanitarias y municipales ya hicieron lo propio con los contactos si no fuiste avisado no estás en la población de riesgo, es por eso que no se necesita hacer público algo confidencial y que convivas con gente del municipio no significa que te vayas a contagiar”, opinó conciliadora otra pobladora.

“Estamos en etapa exponencial dónde te vires habrán casos asintomáticos y tú ni enterado así que no te preocupes amigo si eres vecino no visites Chocholá por ahora y si por trabajo te relacionas con gente del municipio usa tus medidas de prevención”, señaló otro ciudadano.

“Si es alguien del municipio no se le puede negar la entrada, la encuesta se hace, las respuestas se dan y si no hay motivo se deja que entren, no permitamos que la ignorancia genere controversia pero sobre todo desinformación, sean empáticos con la situación que es delicada”, concluyó personal de la comuna.

Ricardo D. Pat