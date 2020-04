Coronavirus Yucatán: Trabajan en Mérida bajo su propio riesgo

La contingencia contra el Covid-19 ha opuesto contra la pared a un enorme sector de la población de Yucatán, que al perder temporalmente su fuente de ingresos se ve en la necesidad de trabajar con bajos sueldos y sin ningún tipo de seguridad social.

“Está sucediendo en varias partes de la ciudad, en bodegas” dijo Alejandro M., quien se quedó sin trabajo al cerrar la obra donde se desempeña como albañil, debiendo aceptar otros eventuales donde no se siguen las normas de prevención ante el Covid-19.

El sumamente riesgoso laborar sin contar con las obligadas medidas de protección implementadas por las autoridades de salud federal y estatal. Además, la Guardia Nacional y el ejército vigilan.

Confirmó lo que han comentado otras personas que trabajan en una de estas bodegas, donde solo utilizan tapabocas los encargados. Afirman que tanto en esta bodega como otra en el CEDIS de COMA, están en la misma situación y les advierten que es un trabajo bajo riesgo.

Trabajar así es terrible porque los empleados no tienen ningún tipo de prestación ni protección temporal de seguro, aunque como en este caso sea un trabajo temporal a causa de la contingencia contra el Covid-19.

Además, trabajar en plena lucha contra el coronavirus sin contar con las medidas de protección adecuadas es suicida y contra la ley. Se requieren cubrebocas y gel bacterial, arcos sanitizantes, toma de temperatura corporal o guardando la sana distancia.

Atrapados por la necesidad ante el Covid-19

El coronavirus ha cambiado el rostro de Yucatán a través de esta cuarentena que agobia a los ciudadanos, a tal punto que muchas mujeres y hombres, de diferentes edades se ven en la necesidad de aceptar trabajos sin ningún tipo de cuidado, lo cual es sumamente peligroso.

En las bodegas trabajan tanto mujeres como hombres de diferentes edades, la mayoría son eventuales.

“Malo si lo hacemos, malo si no lo hacemos hermanito, necesitamos el trabajo y nos arriesgamos, pero si nos infectamos, pues ya nos cargó el payaso, porque la empresa no se hace responsable”, afirma Alejandro M., quien de todos modos no piensa regresar a la bodega ubicada en la calle 50 con 199 de la colonia Plan de Ayala Sur.

En las redes sociales de Mérida ya se comparten testimonios de otras personas que en las bodegas no les dan gel, ni tapabocas, nada. Los trabajadores están amontonados sin respetar la sana distancia implementada por el gobierno estatal.

Todos reconocen que aceptaron el empleo bajo su propio riesgo, aceptando trabajar en las bodegas, pero piden a los encargados que les gustaría que se implementen las medidas de protección, pero no les dan respuesta.

Al parecer ni los dueños, ni los encargados entienden el nivel de contingencia al que se enfrenta la sociedad de Yucatán, pero muchos pobladores seguirán trabajando por necesidad a pesar de poner en riesgo su salud.

