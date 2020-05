Coronavirus Yucatán: Tolera Mauricio Vila que funcionarios se repartan apoyos

Usuarios de redes sociales denuncian que el gobernador Mauricio Vila Dosal a través del programa “Líneas de crédito para sectores estratégicos”, benefició a familiares de funcionarios de primer nivel en la entidad, como es el caso de Rodolfo Rosas Moya, hermano de la actual secretaria de Administración y Finanzas del gobierno estatal, Olga Rosas Moya, así como familiares de la exfuncionaria panista Carolina Cárdenas Sosa.

Con base en programas financieros como Microyuc Empresarial e Impulso Yucatán, la Secretaría de Fomento Turístico que encabeza Michel Fridman Hirsch y la Secretaría de Fomento Económico y del Trabajo (Sefoet), a cargo de Ernesto Herrera Novelo, en el marco del programa “líneas de crédito para sectores estratégicos”, otorgaron créditos avalados por un comité técnico con un techo financiero de 460 millones de pesos.

La lista fue publicada con la razón social de las empresas acreedoras, no se informó el monto asignado a cada una de las participantes.

Se han entregado 157 créditos

Impulsa Yucatán cuenta con una línea de crédito por 460 millones de pesos para respaldar a las empresas de los sectores estratégicos de la economía yucateca, como las industrias automotriz, digital, manufacturera automotriz, hotelería y restaurantes, biotecnología, energías limpias, equipo médico, servicios de salud y hospitalarios, a través del cual se han aprobado 157 créditos.

Un comité integrado por funcionarios y los rectores de las Universidades Autónoma de Yucatán (UADY), Marista y Modelo, y los presidentes del Colegio de Contadores y del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Yucatán; analizaron y aprobaron las solicitudes de todos los programas incluidos dentro del Plan Estatal, para que el destino de los recursos llegara a quienes más necesitan este apoyo.

Cabe destacar que las metas de beneficiarios de estos esquemas de Crédito son 1,030 apoyos económicos para la activación Empresarial y Artesanal, 180 para Crédito de apoyo al empleo para Hoteles, Restaurantes, Servicios Turísticos y Culturales, 250 Créditos para empresas con más de 50 empleados, 365 Créditos a mujeres para micro, pequeñas y medianas empresas y 277 Créditos para micro y pequeños empresarios (emprendedores).

En la página web apoyos.yucatan.gob.mx, se encuentra a disposición de la ciudadanía el listado de las empresas que recibirán los apoyos por cada programa, identificada con un botón amarillo con la palabra “beneficiarios”.

Entre los más necesitados

Algunas de las empresas ligadas a Rodolfo Rosas Moya -empresario cercano al gobernador Mauricio Vila-, que fueron beneficiadas son: Restaurantes R4, S. de R.L, propiedad de Rosas Moya y de sus tres hijos: Rodolfo, Rodrigo y Rolando.

Además de las cuatro sucursales de Lapa, en donde el hermano de la actual secretaria de Administración y Finanzas del gobierno estatal, Olga Rosas Moya controla el 40 por ciento de las acciones, y los tres restaurantes Teya.

La familia Rosas y sus socios poseen del 40 al 50 por ciento de las acciones; el resto corresponde a familiares de la exfuncionaria panista Carolina Cárdenas Sosa, que ha ocupado la dirección de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento, en la gestión de Mauricio Vila Dosal, y la Secretaría estatal de Turismo en la administración de Patricio Patrón Laviada, entre otros puestos.

Respecto a los restaurantes Lapa, los apoyos del gobierno fueron para las sucursales Ciudad Caucel, Zona Dorada, Kukulcán y Altabrisa.

Según consta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en estos establecimientos, Rosas Moya y sus hijos controlan el 48 por ciento de las acciones a través de tres sociedades: Restaurantes R4, S. de R. L., Corporativo Restaurantero Musical S. de R. L. —en donde la empresa Operadora Maro, propiedad a partes iguales de Rodolfo Rosas Cantillo y Mauricio Martínez Zapata poseen el 35.71 por ciento de las acciones— y Operadora Grupo C, S. de R. L. En esa compañía, Operadora Maro posee el 40 por ciento de las acciones.

Más socios

Los demás socios de los restaurantes Lapa son: Operadora RTF, S. de R. L., de Víctor Ferráez Gasque; Bota Rusa, S. de R. L., de María Lucila Casares Espinosa, Enrique Linage Espinosa y Víctor Ferráez Cervera, y Romebol, S. de R. L., de Francisco José Romero Bolio. Otra empresa beneficiaria de los créditos del gobierno, vinculadas a estas últimas, es Lapa Matriz, S.A. de C.V., propiedad de María Lucila Casares Espinosa, con el 70% de las acciones, y de Mauricio Martínez Zapata, con el 30% de las acciones.

En dos de esas empresas, Teya 60, S.A. de C.V., y Teya Santa Lucía, S.A. de C.V., controlan el 50 por ciento de las acciones, y en Teya, Restaurantes y Eventos, S.A. de C.V., el 40 por ciento.

La participación accionaria de los Rosas aquí se hace a través de la compañía Sushi Cielo, S.A. de C.V., donde controlan el 50 por ciento de las acciones, por medio, a su vez, de las compañías Restaurantes R4, Corporativo Restaurantero Musical y Operadora Grupo C.

En los tres restaurantes Teya, los socios de los Rosas son miembros de la familia de Carolina Cárdenas Sosa. Se trata de su hijo Bernardo Fernández Cárdenas, su hermana, Verónica Cárdenas Sosa, y el yerno de ésta, Jenaro Mier y Terán Medina. Teya Santa Lucía aparece también como beneficiaria del Programa de Protección al Empleo de Sector Turismo, del gobierno del Estado.

El dinero se reparte entre pequeños y medianos empresarios

Órale Mosquito ¿Cómo te quedó el ojo con esos creditatazos que se aventó Don Vila con los empresarios de sectores estratégicos del estado? ¿No me digas que ahí tampoco salió tu nombre o el de algún negocito que tengas por ahí? -

No compañero, ya te he dicho que yo soy chupa sangre, pero no abusón, además no creo estar en la lista de los cuates de Don Vila, pues pareciera ser el primer requisito para salir en la lista de beneficiados.

Mosquito, se me hace que solo hablas de dolor, porque nunca sale tu nombre en las listas y no te das cuenta de que no sales porque tu tema es el dengue y ahora todo se relaciona al Coronavirus, aquí no tuvo nada que ver Don Vila, pues son créditos de Nafin y de bancos privados -

Mira brother, hay muchas cosas raras en estos créditos especialmente porque publicaron las listas de los beneficiarios, seguramente los “más necesitados”, pero no dijeron cuánto le tocó a cada uno, qué garantías tuvieron que poner, cuál será el tiempo de devolución y cuál la tasa de interés a pagar.

Ahora, analizaremos un poco más a fondo la cosa. 1. Supongamos que la lana la ponen los bancos privados y Nafin pone las garantías, entonces ¿qué pone el gobierno del estado? Porque si Nafin pone las garantías, entonces el mérito es de Don Peje ¿o no? 2. Normalmente en estos casos, los gobiernos estatales se encargan de hacer la preselección de los candidatos, entonces, ¿qué criterios fueron los utilizados? ¿Qué casualidad que salen seleccionados 6 negocios de un empresario muy cercano a Mauricio Vila y sobrino de una secretaria de estado y 3 de una cercana funcionaria a él cuando fue alcalde, más seguramente otros cuates disfrazados de personas morales? 3. Pero Nafin tendría la facultad de vigilar que el dinero se repartiera entre la mayor cantidad posible de pequeños y medianos empresarios y que no haya acaparamiento porque la bolsa no es infinita y en este caso se habla de que había 460 millones disponibles ¿Será que los ejecutivos de Nafin no están haciendo bien su chamba o no será que Nafin nada tiene que ver y las garantías las está realmente poniendo el gobierno del estado?

Ya ves, te pasas, solo fueron 5 los negocios del sobrino de la secretaría de administración, además el chavo es muy entrón, ya ves que hasta ha prometido traer futbol de primera división al estado.

No amiguito, yo donde pongo el ojo pongo la bala, además de los 5 bares Lapas, también había por ahí un tal r4, chécale. Y no te extrañe que parte de esa lana sea para pagarle a sus jugadores que dicen hace ya más de un mes que no cobran, a pesar que Don Renán también le regaló como otros 3 milloncitos, que disque para promover el deporte. No te digo, si cuando naces con buena estrella, hasta al mismísimo Trump te chingas.

Ay Mosquito, no tienes remedio, entre dengue y dengue, te zangoloteas a cualquiera, hasta al pobrecito de Don Donald Mc Donald.