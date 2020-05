Coronavirus Yucatán: Sufre el sector pesquero una terrible crisis

La contingencia contra el coronavirus en Yucatán sigue causando daños colaterales a la economía como ocurre ahora con pescadores que pese a seguir laborando no encuentran donde colocar sus productos.

En plena cuarentena contra el Covid-19 pescadores de Yucatán continúan saliendo a trabajar para sobrevivir logrando buena captura de peces pero señalan que no hayan dónde colocar el producto pues las congeladoras no están comprando.

Los pescadores no tienen dónde colocar el producto pues las congeladoras no están comprando.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Ana María Frías, secretaria del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas Pesqueras del estado, confirma esto al comentar que al sector pesquero le está yendo muy mal.

La funcionaria dijo que la mayoría de los pescadores no está saliendo debido a que no prácticamente no hay compra de producto por parte de las plantas, lo que ocasiona que el mero ahora no está saliendo, mientras que la rubia y el canané se está comercializando un poco más.

Detenido la mayor parte del sector pesquero

Dijo que hay embarcaciones de mediana altura que sí están saliendo, pero que el el sector pesquero se encuentra en su mayoría detenido, aunque por el momento están recibiendo los apoyos de despensa y dos mil pesos del Gobierno del Estado.

Comentó que precisamente esta época tradicionalmente es la de mayor repunte económico porque se levanta la veda del mero propiciando que las embarcaciones regresaran con buen tonelaje de pescado para su comercialización.

Pero debido a la contingencia contra el Covid-19, no espera una pronta recuperación del sector pues la crisis que se vive en todos los sectores de la sociedad empeora cada vez más.

Ana María Frías, secretaria del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Yucatán.

Te podría interesar: Alertan a pescadores de Yucatán por la llegada de lluvias intensas

El precio de comercialización del producto pone al mero grande en promedio a 100 pesos el kilo en comparación con los 160 que alcanzaba el año pasado y el negrillo, que ha alcanzado hasta 240 pesos el kilo, ahora se vende en 110.

Concluyó comentando que la mayoría de los pescadores está vendiendo a nivel local, pregonando entre sus compañeros y entregando a domicilio y cuando se puede vendiendo a alguna planta pero a precios muy bajos.