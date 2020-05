Coronavirus Yucatán: Protestan empleados del sector salud de Motul

Empleados de la dirección de salud del ayuntamiento de Motul, Yucatán exigen al alcalde Roger Aguilar, mayor protección y material adecuado para poder darle atención a personas que acuden al dispensario médico con síntomas de Covid-19.

Dichos empleados de la dirección de salud no quieren entrar al dispensario médico, ubicado en los bajos del palacio municipal, debido a en días recientes una persona que dio positivo de coronavirus acudió a dicho lugar a consultar.

Las protestas de empleados del sector salud de Motul, Yucatán, ocasionaron que la comuna mandara a sanitizar las oficinas correspondientes.

El avance de casos de contagio en Yucatán ha ocasionado una especie de psique en sus pobladores que han desarrollado un marcado temor al contagio del coronavirus dada la alta tasa de decesos que se registra hasta el momento.

Esto ha ocasionado la polarización de posturas, algunos excesos en los controles sanitarios de varios municipios del estado y cómo en este caso, la protesta de empleados que son precisamente del sector salud de Motul.

Presión a las autoridades municipales

Los empleados señalando el riesgo que corren de contagiarse decidieron ir a sentarse al parque principal como presión hacia las autoridades, principalmente hacía Wendy Canul, directora de salud.

La funcionaria acusó a estos trabajadores con el primer edil Roger Aguilar, quien señaló que si no quieren trabajar que vayan buscando otro empleo, ya que no le interesa si estos son o no sindicalizados.

Debido a esta reacción, los obreros por temor a represalias pidieron guardar el anonimato al realizar un llamado al gobierno del estado para que tome cartas de todo lo ocurre en Motul.

Lo que exigen los empleados del sector salud de Motul al alcalde es que este les proporcione material de protección contra el Covid-19.

El alcalde se enteró de esto y decidió mandar a un grupo de personas a sanitizar el dispensario médico y parte del palacio municipal, para que así los empleados ya no tengan pretexto para regresar a laborar.

Los empleados refirieron que lo que exigen en realidad es que el ayuntamiento les proporcione material de protección como cubrebocas, gel antibacterial, guantes y caretas para realizar de manera adecuada sus labores.