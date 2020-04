Coronavirus Yucatán: Progreso usa embarcaciones y helicóptero en cierre de playas

La SSP utiliza embarcaciones y un helicóptero para vigilar y mantener cerradas las playas durante la contigencia del coronavirus en Yucatán.

Como una de las tantas medidas impuestas por las autoridades de Progreso para la contingencia de la pandemia de coronavirus, helicópteros y embarcaciones de la Secretaria de Seguridad (SSP) recorren las playas para evitar que la gente vaya e invitándola a que permanezcan en sus casas, esto como parte de la de la cuarentena llevada a cabo a finales del mes de marzo ante la alerta sanitaria por el coronavirus en Yucatán.

Las embarcaciones oficiales invitan a cualquier persona navegando a regresar a sus casas.

Este cierre también aplica a propietarios de barcos, yates u otras embarcaciones; exortando a éstos a que estén en tierra o resguardadas en las Marinas. Un helicóptero de la corporación realiza vuelos en la costa de Progreso recordando a cualquier bote que este periodo no es de índole vacacional, sino que debe respetarse el aislmiento para evitar contagios masivos del coronavirus en Yucatán.

Las autoridades han implementado vuelos regulares de un helicóptero para mantener las playas libres de embarcaciones.

Los únicos que no están contemplados en estas medidas son los pescadores pues como bien externó la Secretaria De Pesca y Acuacultura Sustentable del Estado (SEPASY) hasta el momento no existen alguna prohibición para la pesca y captura de especies marinas siempre y cuando éstas no se encuentren en periodo de veda y sean estrictamente para autoconsumo.

Otras embarcaciones que tienen el permiso de pescar con normalidad son aquellas de mediana altura que pasan periodos de 15 días en altamar, pero siempre guardando precauciones y bajo las recomendaciones sanitarias y de higiene que han dado las autoridades de Progreso.

Las autoridades han recomendado a las embarcaciones de pescadores mantener prácticas de higiene a bordo para evitar contagios de coronavirus.

Las únicas prohibiciones que la Secretaria de Marina (SEMAR) ha instaurado es a las embarcaciones que realicen pesca deportiva, por lo cual no son acreedores de permisos o despachos, recalcó la SEPACY, esto en sintonía con las medidas establecias por el Gobierno Federal.

Reaccionan al cierre de playas en Progreso

Aún siendo varios puertos y costas no sólo en nuestro estado, sino en diversos países donde han hecho uso hasta de drones paraevitar el contagio masivo de coronavirus, estas medidas han generado una división de opiniones aunque afortunadamente es mayor la gente que entiende que estas son para el bien de la comunidad.

Te puede interesar: Progreso, puente humanitario para ayudar a turistas británicos con Covid-19

Durante los últimos días de la contingencia sanitaria en Yucatán por el coronavirus se se han viralizado en redes sociales varios videos donde se ve la labor de las autoridades desalojando las playas y manteniéndolas libres de pobladores o turistas.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí