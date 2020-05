Coronavirus Yucatán: Policías acusan se solapa la venta de alcohol en Teya

Policías municipales de Teya se quejan de que el alcalde Luis Alberto Núñez Hau solapa a los expendios clandestinos de bebidas alcohólicas, que son más de seis, cosa que jamás había pasado en el municipio evitando se respete la “Ley Seca” que entró en vigor desde el 10 de abril en Yucatán a causa de la pandemia de coronavirus.

También denuncian que la comuna no los apoya con un tinglado en los filtros de prevención de Covid-19 en las entradas de este municipio, donde ni siquiera tienen sillas, además que ahora que comenzaron las lluvias se exponen a contraer enfermedades respiratorias y contagiar a sus familias.

Algunos agentes destacan que en los filtros sanitarios no cuentan con lo mínimo, como una silla o un toldo para protegerse de los rayos solares y la lluvia.

Los policías aseguraron que no saben por qué el primer edil permite que no se cupla la Ley Seca, ya que ellos se limitan a poner todo de su parte y el alcalde casi no los deja actuar ni tampoco apoya el esfuerzo que realizan.

Señalaron que para tomar un descanso tienen que sentarse sobre las piedras y deben buscar dónde refugiarse del sofocante calor, además, con las recientes lluvias se tuvieron que resguardar en un campo deportivo ubicado en la carretera que va a Tepakán.

Total falta de apoyo de la comuna

Acusan al alcalde Luis Alberto Núñez Hau de no proporcionarles un tinglado y sillas en los filtros de prevención pese a que se lo han solicitado en diversas ocasiones, pero este afirma que no hay dinero porque el gobernador Mauricio Vila no le manda dinero y está gastando mucho debido a la contingencia.

Los agentes municipales aseguran que el presidente municipal nunca está al pendiente de los filtros sanitarios y por ello tampoco de la seguridad de los policías a cargo de la seguridad sanitaria del municipio.

Muy molestos deben estar los policías de Teya para realizar este tipo de acusaciones contra su edil.

Los uniformados además acusan de que el edil los hace trabajar jornadas extras sin recibir un apoyo económico o, mínimo, una despensa, lo que les baja tremendamente la moral.

Algunos vecinos de Teya confirmaron lo expuesto por lo policías, señalando que incluso uno de ellos ubicado en los filtros sanitarios es un adulto mayor que no debería exponerse pues por decreto federal toda persona mayor de 60 años debe quedarse en casa para no arriesgarse a contraer Covid-19, siendo la misma situación de un vigilante en el DIF local.