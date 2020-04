Coronavirus Yucatán: Poblado cierra sus accesos por temor al Covid-19

El avance del coronavirus en Yucatán ha espantado a pobladores de la comisaría de Hili, correspondiente al municipio de Motul, quienes decidieron cerrar todos sus accesos advirtiendo a los vecinos de Sacapuc, Timul y Kiní para que tomen sus precauciones.

Fue el temor lo que llevó a los habitantes de esta comisaría, que tuvo su esplendor durante la época del auge henequenero, a cerrar sus accesos, al enterarse que se hay casos confirmados de Covid-19 en Motul y Baca.

Desde el sábado en la noche los pobladores de Hili se encerraron bloqueando las entradas al poblado y ahora solo hay paso por la entrada de Motul.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Motivados por este miedo al contagio al Covid-19, los habitantes de la comisaría bloquearon desde la noche del sábado las carreteras de acceso advirtiendo que ya no permitirán el paso de personas foráneas.

Esta decisión causan una gran afectación por la zona pues la carreteras bloqueadas son precisamente las que conducen a las comisarías de Kiní, Sacapuc y Timul, además de la principal que viene de la carretera federal Motul-Merida.

Incumpliendo las normas de prevención

La decisión tomada no deja de ser paradójica, pues los vecinos que decidieron establecer este filtro sanitario no portan equipo de protección, no utilizan guantes, tampoco cubrebocas y mucho menos gel antibacterial.

Cuando se les fue señalada esta contradicción, manifestaron que debe proporcionarlos debe ser el ayuntamiento por lo que señalaron que harán la petición oficial para ello.

Toda esta situación se disparó cuando el ayuntamiento de Baca informó la muerte de una persona por coronavirus, además de confirmar que había otros dos casos sospechosos.

La confirmación de un deceso por Covid-19 en Motul disparó el temor entre los habitantes de la comisaría de Hili.

De estos dos casos, uno fue trasladado por una ambulancia del IMSS y el otro, por la Secretaría de Salud de Yucatán.

Te podría interesar: Muere yucateco en Estados Unidos; por el Covid-19 su cuerpo no regresa a Yucatán

El viernes en la noche, la Comuna de Motul reportó el primer deceso a causa de la pandemia en el municipio.

El domingo, el gobierno de Baca informó que desinfectó ocho taxis de las rutas Baca-Mérida y Baca-Motul e indicó que cada unidad puede llevar máximo siete pasajeros.