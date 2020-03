Coronavirus Yucatán: Pánico en Mérida por supuesta muerte por coronavirus

La noticia no oficial de un muerto por coronavirus en Mérida encendió las redes sociales. El hoy occiso fue intubado en el IMSS de la 42 sur y se rumora que murió por Covid -19 en la UMAE T1, para convertirse en la primera persona fallecida por este virus en Yucatán.

Se dice que las autoridades cambiaron el diagnóstico a Influenza y Neumonía Atípica, pero que presuntamente murió de Covid-19, una situación que la Secretaría de Salud de Yucatán deberá afirmar o desmentir estos hechos por el bien de la ciudadanía.

Según versiones de trabajadores de ambos nosocomios esta sería la primera persona fallecida por Covid-19 en Yucatán, algo que la SSY deberá afirmar o desmentir a la brevedad.

Fuentes del propio IMSS que solicitaron el anonimato aseguraron que se tardó para trasladar el cuerpo a algún lugar porque no sabían qué hacer con él, ya que si lo llevaban al mortuorio podría contaminar el lugar y muchos camareros entran y salen sin protección de ahí, al final no saben con certeza qué pasó con el cuerpo pero creen que sí falleció por Covid-19.

También dijeron que desconocen el número exacto de infectados porque se niegan a realizar las pruebas correspondientes, de hecho dicen que uno de los compañeros se contagió debido a esto.

En el repaso de los hechos, el pasado viernes 20 de marzo presuntamente un hombre de 47 años llegó a la clínica del Seguro Social de la 42 sur con problemas respiratorios, donde fue atendido y enviando de regreso a su hogar al ser diagnosticado con influenza.

Un deceso lleno de irregularidades

Días después el señor regresó directamente a urgencias de la misma clínica, porque tenía problemas para respirar siendo inmediatamente intubado. Cuando quedó estabilizado lo mandaron en ambulancia a la UMAE, sin el equipo necesario de aislamiento.

Esto se comprobó en una fotografía tomada cuando el enfermo llegó a las instalaciones de la T1 directo a la UMAE donde se atienden los casos graves de Coronavirus. Tristemente el hombre falleció por aparente neumonía atípica.

También se dijo que siguiendo los protocolos para el manejo de los cuerpos sin vida a causa de la pandemia, su cuerpo fue incinerado, afirmando que los profesionales de la salud que las funerarias locales no quisieron entrar para prestar el servicio.

Presuntamente las autoridades cambiaron el diagnóstico a Influenza y Neumonía Atípica, pero esta es una información que hasta el momento no ha podido ser confirmada por las autoridades.

Trabajadores del IMSS dieron a conocer esta información, afirmando que el diagnóstico de “Influenza y neumonía atípica” fue solo para justificar las muertes que se registren por Coronavirus.

Aseguran que no quieren dar la información para no causar pánico entre la población, pero lo más preocupante es que afirman que los casos que reportan hospitalizados en la UMAE nO son los únicos que hay.

Esta información ocasionó una ola de comentarios en las redes sociales de Mérida, donde muchos manifestaba su preocupación porque todos hablaban del fallecido pero nadie confirma que fuera por Covid-19.

