Coronavirus Yucatán: Olvidan a 17 familias de humilde comisaría

Con Yucatán afrontando la parte más aguda de la contingencia contra el coronavirus que se encuentra en su Fase 3, pobladores de la comisaría de Cibceh de Acanceh, claman por ayuda, ante la precaria situación que atraviesan en medio de la emergencia sanitaria.

Se asegura que enmedio de la pandemía de Covid-19, esta comisaría, de tan sólo 17 familias, no han llegado las despensas que entregó el gobierno estatal dentro del programa de ayudas alimentarias, dejándolas en el olvido.

A Acanceh sí han llegado las despensas que reparte el gobierno de Yucatán, pero a la comisaría de Cibceh aún no.

A través de la comisaria de Cibceh, Beatríz Pech, sus pobladores aseguran que hasta ahora solo recibieron un apoyo oficial, además de que asociaciones civiles entregaron víveres a los ciudadanos, lo que les permitió tener algo que comer.

Reconoce que en esta comisaría hay mucha necesidad acá, además de que la mayoría de las personas son diabética, y si no comen se pondrán peor de salud. Además alerta a las autoridades que en Cibceh los primero que dice la gente, es que no se van a morir de necesidad si no de hambre.

Afirman ser abandonados a su suerte

La líder de la comisaría aseguró que una fundación les entregó 25 despensas y está previsto otro apoyo, lo que será de gran ayuda porque las autoridades estatales al menos hasta ahora, han dejado a su suerte a estas personas.

Aseguró que mucha gente ya no tiene trabajo, pues desde que empezó la contingencia el 17 de marzo hasta ahorita, no están trabajando y han sobrevivido vendiendo leña, pero no es suficiente.

La falta de empleo obligó a los habitantes de este sitio a ingeniárselas para obtener ingresos, de modo que puedan mantener a flote a su familia, principalmente surtiendo de leña a comercios de Acanceh.

Los pobladores de la comisaría de Cibceh esperan que las autoridades estatales pueda voltear a ellos para apoyarlos en este momento de crisis.

Comentó que hasta el lugar han llegado comentarios de que en municipios cercanos se siguen entregando despensas, aunque confirman que a su comunidad no ha vuelto a llegar.

Una vecina de Cibceh, llamada María Collí, dijo que ellos solamente han recibido las despensas que trajeron unos muchachos y algunas personas y ha sido todo. Dice que han visto las entregas por la televisión pero a la comisaría no llegan las ayudas alimentarias aunque sí lo han hecho en Acanceh.