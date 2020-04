Coronavirus Yucatán: Muy importante dar mejor uso a las redes sociales

El psicólogo Rubén González Vargas, originario de Yucatán, platica con La Verdad Noticias acerca del abuso que una gran mayoría de personas realiza de las redes sociales en esta contingencia Covid-19, un espacio que ofrece cosas buenas pero donde desafortunadamente una gran cantidad de gente descarga sus frustraciones.

El especialista inicia explicando por qué las contingencias saca tanto lo mejor como lo peor del ser humano. “El ser humano cuando está en una situación extrema, está fuera de balance, fuera de su área de confort, expresa toda una gama de emociones, todo dependiendo de cómo está interpretando el impacto que está en él”, comenta.

“Lo que está ocasionando que haya tanta gama es precisamente la incertidumbre, nadie es capaz ahora de decir ¿qué es esta enfermedad exactamente? cuánto tiempo va a durar? ¿cuánto tiempo vamos a estar en nuestras casas? ¿voy a regresar? ¿voy a tener trabajo? ¿Me va afectar económicamente? ¿Cómo va a ser el mundo? etcétera”, dijo.

El psicólogo Rubén González afirma que es momento de demostrar nuestra solidaridad, ponernos en los zapatos de los demás al ver que se está viviendo un momento difícil.

“Entonces la incertidumbre es lo que está produciendo esto en las personas, y cada una reacciona de acuerdo los antecedentes de su personalidad, su temperamento, su estilo de vida, de todas estas cosas, por eso hay diferentes formas de responder, de acuerdo a las circunstancias que haya vivido previamente a todo esto”, aseguró.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

A su parecer, lo que está ocurriendo en las redes sociales, es que se han convertido en una especie de carnaval, de tiros y de acusaciones y de información falsa e información verdadera.

“Creo que las redes sociales están manifestando en gran forma lo que realmente son, lo que han sido desde siempre, en las redes sociales siempre hemos encontrado información verdadera, información falsa, engaños, buenas cosas, elementos buenos, pero hay gente que está reaccionando ahí”, comentó.

Aseguró que está siendo el mural donde uno tira sus frustraciones pero también ha funcionado como un mural para edificar también, hay gente que ha estado dando buenas recomendaciones, siendo muy responsable en las publicaciones, pero alerta que desde luego hay casos de gente que aprovecha para llevar agua a su molino, que está aprovechando este momento de incertidumbre para sembrar dudas y temores, siempre ha habido gente de esa forma.”

Importantes recomendaciones para la ciudadanía

Aseguró que lo más recomendable y saludable sería ya no estar revisando ese tipo de noticias, utilizar las redes positivamente, en las redes hay cosas muy buenas, hay películas, hay conciertos, hay visitas a museos, hay un montón de actividades y no necesariamente revisar las noticias”, dijo.

Añadió que debemos estar informados, por ejemplo cuando el gobierno estatal y federal emite alguna información sí hay que estar pendiente de eso, pero no de todas y cada una de las noticias que están en las redes.

“El hecho de estar haciendo caso a rumores es tremendo, sí sería un error para cualquier persona considerar que mi tabla de salvación ahora es mi teléfono y son las redes sociales y me voy a concentrar en eso y no voy a estar pensando en otras cosas”, advierte.

El especialistas recomendó aprovechar nuestros ratos de convivencia con la familia ya que son una oportunidad completamente inédita que debemos aprovechar, el poder hablar, el poder platicar, el poder convivir, porque realmente es un momento muy hermoso.

“Hay muchas cosas que hacer, es importante por salud mental no estar todo el tiempo a eso, vigilar de donde viene la información y también utilizar sí las redes pero para cosas buenas, hay mucha oferta de muchas cosas buenas, cursos gratuitos, cosas que yo puedo emprender en mi casa, creo que hay mucho que hacer”, recomendó.

“Creo que Facebook y demás plataformas sociales debería de fomentar eso, no es momento de mensajes negativos, no es momento de incitar al odio. Estamos viviendo casi en la cultura de la guerra, la debacle, las muertes, por eso no debemos ver la partes negativas, sino de tener un mensaje positivo de todo esto”.

Recomendó seguir páginas o sitios que aboguen por lo positivo. “Creo que sí debemos de abrazar aquellas publicaciones o aquellas redes o plataformas que estén fomentando precisamente que las personas estén tranquilas, que estén en paz, haciendo lo que deben hacer, pero no sobre alarmarse e esto”.

Te podría interesar: "Lady Cubrebocas" obliga a supermercado de Mérida a romper medidas sanitarias

Aseguró que es recomendable, saludable tener actividades, que podamos estructurar con un horario nuestro día, seguir levantándose a la misma hora en que lo hago normalmente, sabiendo lo que voy a hacer, ejercicio, algo de la comida, algo de jardinería o limpiar algo, es muy importante eso, estar siempre con actividades, tener siempre algo que hacer.

Concluyó con un mensaje importante: “Diría a mis hermanos yucatecos que aprovechen este tiempo de manera positiva, quítense de la mente cosas negativas, la incertidumbre te da la posibilidad también de no saber qué es lo que va a venir, no sabemos. Pensar que viene algo positivo es mucho mejor que pensar de que todo va a salir mal”.

Ricardo D. Pat