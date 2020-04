Coronavirus Yucatán: Municipios endurecen sus medidas preventivas

En Yucatán las autoridades de salud se preparan para entrar a la Fase 3 de la contingencia contra el coronavirus y por ello ayuntamientos de diversos municipios han endurecido sus medidas sanitarias pese al descontento de sus pobladores.

En Hunucmá desde este jueves 16 de abril personal de la dirección de Seguridad Pública, de la dirección de protección civil y la dirección de Salud, iniciaron las labores de prevención y acceso limitado al mercado municipal.

Policías municipales están supervisando que al mercado solamente acceda una persona por cada familia. La idea es agudizar las medidas de prevención contra el Covid-19.

Esta nueva medida de contingencia contra el Covid-19 se suma a las ya implementadas antes como cuando se realizó la entrega de cubre bocas y se exhortó a los vendedores a portarlo cada vez que salgan a realizar sus labores.

Las autoridades municipales insisten en que estas acciones se toman con el fin de cuidar a la ciudadanía ante la pandemia del coronavirus, por lo que piden a la población su comprensión y cooperación en estas medidas.

Nuevas normas entre los pobladores

Debido a esto, desde este día el acceso para compras en el área del Mercado Municipal está restringido a una sola persona por familia, pues ya no se permiten acompañantes, como se señaló como un medida más para prevenir contagios por el coronavirus.

Personal de la Policía Municipal y de la dirección de Transporte Municipal están apostados a las calles de entrada del centro de abasto para aplicar la medida.

Las autoridades de Hunucmá ponen de su parte, pero mucha gente ignora la intensidad mortal que tienen la bacteria del Covi-19.

A las personas que acceden se les proporciona del antibacterial y cubrebocas. La medida se aplica desde las 6:30 de la mañana hasta poco después de las 2 de la tarde.

Por otra parte, la Guardia Nacional se sumó a la vigilancia a la entrada de la comunidad, en el puesto ubicado a la vera de la avenida que conduce a la nueva carretera a Mérida.

Varios pobladores de Hunucmá a través de las redes sociales denunciaron la terquedad de otro afirmando que se sigue viendo mucha gente en el mercado y que a los tricitaxis los dejan entrar y no se respeta la sana distancia.

“En realidad no se trata de que las autoridades cuiden a la gente que no tiene cubre bocas, lo que pasa que la gente no entiende que es por su salud y de su familia, pero al parecer muchos no aprecian a sus familias por eso no toman esas medidas de salud”, aseguró una señora.

