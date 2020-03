Coronavirus Yucatán: Mil agentes de pronósticos quedan sin trabajo

La contingencia contra el coronavirus en Yucatán sigue ocasionando enormes afectaciones a sectores productivos y ahora la agencia de pronósticos deportivos anunció una suspensión del servicio lesionando la economía de sus agentes en todo México.

En Yucatán son poco más de mil agentes los que laboran con la agencia de pronósticos deportivos. Uno de ellos solicitando conservar el anonimato platicó con La Verdad Noticias para compartir detalles de esta situación.

Pronósticos Deportivos dijo en su comunicado que las actividades quedan suspendidas a partir del jueves 2 de abril.

El señor N. Valencia comenzó señalando que a partir que la contingencia contra el Covid-19 comenzó a implementarse en el estado las ganancias en su tienda bajaron dramáticamente hasta llegar al 90 por ciento menos de percepción.

“Pues estamos en eso, somos un grupo de agentes de toda la República que estamos Unidos. Ya mandamos nuestras respectivas quejas a Pronósticos señalando que no se vale que nos corten de golpe nuestro centro de trabajo sin avisarnos”, comenta.

“De ahí muchos dependen o dependemos de la máquina para estar al día, muchos tienen empleados, yo uno de ellos. Pagamos sueldos, pagamos renta, pagamos luz, pagamos agua, pagamos a hacienda y ahora pronósticos no piensa en nosotros”. se lamentó.

Los agentes no tendrán de otro más que esperar el anuncio oficial para reactivar su actividad laboral.

El entrevistado señaló que ellos son los que dan la cara para ganar el 10 por ciento, mientras que ellos se llevan el 90 por ciento. “Promocionamos todos los sorteos yo tengo casi 30 años con Pronósticos con la camiseta bien puesta y lo he defendido como no tienes idea”, aseguró.

Quedan ante un panorama desolador

“Me han ofrecido vender sorteos y he defendido siempre lo que es Pronósticos Deportivos, creo que siempre fue una empresa muy noble, pero desde hace varios varios sexenios ha decaído mucho, antes nos consentía mucho nos ayudaba”, comentó.

Sin embargo, aclaró que no se refiere a que estas medidas sean una porquería. “Al contrario, primero está la salud que la economía porque si no hay salud no hay economía, pero la decisión que tomó pronósticos de no tomarnos en cuenta si nos duele”.

Comentó que ha dialogado con otros agentes al respecto y todos piensan lo mismo. “Pensando que es nuestra fuente de trabajo del día día, está cabrón, por eso exigimos un apoyo, que nos condonen el pago de una semana o que nos suban nuestra comisión al 12 o quizá al 15 por ciento”, señaló.

“Pon tú, que yo puedo tener apoyo económico de la familia, poquita cuento con ella, pero hay muchos agentes que son de la tercera edad que esta es su única entrada, que no tienen ni una pensión o apoyo, que viven al día y si venden mil pesos, gana cien”, concluyó.

Ricardo D. Pat