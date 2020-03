Coronavirus Yucatán: Ley para diagnosticados crea polarización social

En Yucatán, la impuesta ley para que personas diagnosticadas con Covid-19 y aún así salgan a la calle con riesgo de contagiar a otros, ha generado una fuerte reacción en redes sociales.

Un importante sector de la población recalca que las políticas de desarrollo y de salud pública del Estado no pueden ser lucradas bajo el miedo y la homogeneización de la sociedad yucateca ya que son diferentes contextos y necesidades.

La clase obrera y trabajadora se gana el pan con el día a día. Si se resguardan mueren de hambre. No todos tienen el suficiente dinero para poder solventar aunque sea un poco de comida. Ellos son más propensos a contraerlo.

Los que están a favor señalan que en materia legal está estipulada pena de cárcel (penal tanto como hospitalaria) a las personas que sabiendo que cuentan con enfermedades que puedan atentar contra la salud de otras personas durante una pandemia han sido diagnosticadas se toma como ataque biológico.

Afirman que esa ley está puesta para que personas que sepan y estén diagnosticadas ya con Covid-19 y aún así salgan a la calle con riesgo de contagiar a alguien pues sean puestas a disposición.

Sin embargo otras personas afirman que existe mucha gente que por culpa de sus patrones siguió trabajando, poniendo como ejemplo a la empresa Leoni, preguntando si esta debería ser acusada entonces.

Otros más recuerdan que no todos tienen una casa digna para resguardarse, o no todos tienen el dinero de sobra para comprar los productos de higiene necesarios, por lo que no se debe culpar a los pobres por estar saliendo para vender.

Opiniones encontradas contra la amenaza legal

Muchos son los ciudadanos que cuestionan cuáles serán las acción que serán implementadas contra los ricos que trajeron el virus por viajar desconsideradamente cuando sabían que existía riesgo de contagio.

Hubo incluso que directamente cuestionan al gobernador de Yucatán preguntando si le pondrá multa y/o cárcel a la señora que trajo el virus, sabiendo que venía de un país con alto número de contagios.

Pero sobre todo comparten muchos cuestionamientos: ¿Qué pasará con las personas que no se les dio cuarentena preventiva y éstas ganan menos del salario mínimo y presenten síntomas? ¿La multa se le pondrá a la empresa?

Varios señalan que sería muy tonto mandar a alguien infectado a la cárcel porque sería un foco de contagio imparable.

Si un empleado tiene Covid-19 las empresas le deben dar los días por medio de su seguridad social, pero por ejemplo, los vendedores ambulantes no tienen todas esas oportunidades.

Ante todo se debe evitar caer en el pretexto de culpar al pobre que se la pasa laborando toda la semana, el que tiene que cerrar sus negocios locales, el que no cuenta con el goce de sueldo bajo esta cuarentena, el que estás sin seguro popular o no puede pagar la prueba de detección.

Decenas de ciudadanos manifestaron su preocupación por los pobres que se arriesgan al ir a trabajar o que se infecta gracias al rico irresponsable que trae el virus del extranjero. El pobre que no puede pagar una multa y será sentenciado a tres años de prisión.

Muchos están en contra de esta disposición y creen que el pobre será olvidado, mientras se apoya a los empresarios que dejaron laborando a nuestras familias en medio de una cuarentena.

