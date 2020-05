Coronavirus Yucatán: Las bebidas azucaradas son enemigas mortales

La Pandemia ha expuesto, de manera aún más cruda, los daños que han generado las corporaciones con la invasión de comida chatarra y bebidas azucaradas en estados donde han deteriorado la dieta en extremo, como es el caso de Yucatán donde las relaciones causa-efecto son directas.

El mayor consumo de estos productos provoca un mayor índice de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, y a mayor índice de obesidad y diabetes mayor riesgo de morir por Covid-19.

Las bebidas azucaradas son enemigas mortales de los niños de Yucatán y más ahora en plena contingencia contra el coronavirus.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Frente a esta situación, la mayoría de las pequeñas tienditas que venden comida chatarra y bebidas azucaradas por todo el territorio estatal, tienen una lámina de plástico entre el vendedor y el cliente con el logo de la empresa refresquera para proteger a ambos del Covid-19.

Si el vendedor y el cliente son adultos, tienen un riesgo mayor a 1 entre 10 de tener diabetes. Y si sufren de diabetes, tienen una alta probabilidad de que la causa más importante de esa diabetes haya sido el consumo de bebidas azucaradas y como pueden tener diabetes, deben tener mucho cuidado en no contagiarse.

Una contradicción mediática peligrosa

La misma empresa que contribuye de manera muy importante a las emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes, les ofrece a quienes venden su producto y a quienes lo consumen, un plastiquito para que no se vayan a pasar el virus que, en la condición que les ha provocado el alto consumo de su producto, puede ser letal. Pero el verdadero propósito no es cuidar a las personas, cuidar su salud, si así lo fuera, las empresas refresqueras no se hubieran opuesto al nuevo etiquetado, ni a la salida de sus bebidas de las escuelas, tampoco al aumento de impuestos a sus bebidas.

El propósito es generar la percepción de que el refresco de cola está del lado de la gente, preocupada por su salud, pero esto es solamente un lavado de imagen para que el vendedor y el cliente piensen: “gracias”, cuando en realidad estos están envenenando sus organismos.

Existe un mayor riesgo de morir de Covid-19 se se padece de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, padecimientos provocados por el consumo de bebidas azucaradas.

Te podría interesar: Coronavirus Yucatán: Debemos fortalecer naturalmente nuestro sistema inmunológico

Yucatán lleva años enfrentando una crisis de salud pública reflejada por la gran incidencia de obesidad y el mayor número de niños con diabetes de edades de entre 10 a 14 años que tradicionalmente consumen bebidas azucaradas y comida chatarra.

Yucatán también presenta uno de los mayores consumos de bebidas azucaradas en el mundo, a tal punto que el nivel de consumo de esta bebida en el estado es tal que se vincula directamente con la epidemia de obesidad y diabetes.