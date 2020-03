Coronavirus Yucatán: Kanasín con mercado lleno a pesar de la contingencia

Un usuario de redes denunció que el mercado de Kanasín está lleno a pesar del coronavirus.

Yucatecos en redes se han alarmado tras ver el mercado de Kanasín lleno a pesar de la contingencia por coronavirus, ya que temen que haya más contagios en Yucatán por gente que no respeta la cuarentena.

El creador de la publicación original ha comentado que se ha encontrado con familias enteras, incluso con niños, abarrotando el mercado de Kanasín aún bajo la contingencia del coronavirus y cuestionó a la autoridad por su supuesta falta de acción ante este suceso.

A pesar de la contingencia por coronavirus el mercado de Kanasín se aprecia lleno.

Recordemos que tan solo hace dos días el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, ha declarado que estamos en estado de emergencia por la pandemia de coronavirus y ha tomado acciones como la suspensión de labores en escuela y un llamamiento público a seguir las recomendaciones así como retenes sanitarios en puntos estratégicos de entrada y salida.

La publicación ha causado controversia pues hubo gente que comentó que dado el gran porcentaje de empleo informal muchos no pueden llevar una cuarentena pues dependen de lo que ganan para vivir al día.

La publicación del mercado lleno en Kanasín generó controversia entre los que respetan y no la cuarentena por motivos personales.

No respetan la contingencia en Kanasín

Otros comentaron que lamentablemente este no era el caso pues habían sido testigos de cómo la gente salía para recrearse en vez de hacerlo estrictamente para lo necesario, dando testimonios de haberlos visto en sitios de Kanasin y Mérida.

Por su parte personas que se dedican al comercio respondieron a la publicación asegurando que no a todos les es posible respetar la cuarentena del coronavirus ya que viven al día y si no trabajan no comen. A esto algunos usuarios respondieron que no estaba mal vender sino que acuden a comprar familias enteras en lugar de solo unos miembros.

Cabe mencionar que muchas personas acudieron al mercado de Kanasín a abastecerse de productos dado que a algunos ya les pagaron.

Una mujer se quejó de que fue fotografiada sin su permiso, cuestión que la hizo sentir vulnerable y enojada, exponiendo que salió ese día aprovechando que no laboraba para comprar cosas. La muje comentó que esas situaciones podrían llevar a una demanda, lo cual llevó a un altercado en los comentarios con el creador de la publicación, quien la incitaba a poner dicha demanda.