Coronavirus Yucatán: Intentan abandonar a perros por información falsa del Covid-19

Debido a que a estado circulando información falsa de que los perros pueden transmitir coronavirus Covid-19, muchas personas en Yucatán han intentado abandonar a sus mascotas, reportan activistas.

Responsables de asociaciones han pedido a la población de Yucatán a no abandonar a perros y gatos, así como no caer en pánico ante información falsa de que sus mascotas pueden contagiarlos de coronavirus.

Muchas personas han pensando en abandonar a sus perros por temor al coronavirus.

La presidenta del Albergue Franciscano del Animal Desprotegido (AFAD), Lidia Saleh Angulo, dijo que desde hace semanas hay una paranoia, ya que varias personas han querido abandonar a sus mascotas.

Explicó que al día, aproximadamente reciben entre ocho y 12 llamadas de personas que no saben qué hacer con sus perros y gatos, ya que temen que puedan ser portadores del coronavirus Covid-19.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Miedo en Yucatán que perros contagien coronavirus

Dijo que la gente quiere entregar a sus animales e indicó que a mucha gente no les ha quedado claro que los perros y gatos no transmiten coronavirus a las personas, ya que no es la cepa que le da a los animales.

Activistas han pedido a la gente no abandonar a sus perros, ya que no contagian coronavirus.

Sobre el tema, explicó que en las redes sociales también son muchas las personas que se están quedando sin empleo, por lo que no tendrán los recursos para pagar el alimento de sus animales de compañía.

Te puede interesar: Policías de Yucatán rescatan a perro abandonado en el monte; estaba a punto de morir

Ante el problema que se ha desatado por esta falsa información, activistas pidieron a la gente no abandonar animales, ya que eso desencadenaría una sobrepoblación de callejeros, algo que ya se vive.

Todas las imágenes son ilustrativas.