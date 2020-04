Coronavirus Yucatán: Henry Martín dona despensas a niños con cáncer

El orgullo futbolístico de Yucatán, Henry Martín, donó despensas a dos fundaciones como parte de la causa #QuedateEnCasaYoTeApoyo a la que fue invitado por el talentoso clavadista, Rommel Pacheco.

Este reto surgió a raíz de la implementación de la contingencia contra el Covid-19 en México como un proyecto con noble causa para ayudar a las familias durante esta complicada época.

Henry Martín demostró su enorme calidad humana al entregar despensas para familias que tiene hijos que luchan contra el cáncer

El actual delantero del América publicó en sus redes sociales: “¡Reto cumplido! Gracias por la invitación Rommel Pacheco. Les comparto la entrega de las despensas a Vuela Fundación y Fundación Vedimi”.

Como se sabe, Vuela Fundación se encarga de acompañar a niños con cáncer y sus familias durante todo su tratamiento y Fundación Vedimi es una organización sin fines de lucro, que busca ayudar al desarrollo infantil a través del fútbol.

Se informó que estas despensas serán entregadas a las familias de los niños que acuden a ambas organizaciones.

Henry lanza reto a otras celebridades

El talentoso delantero invitó a Edwin Luna, a Werevetrumorro, Faisy, Burrito Hernández Oficial y Óscar Jiménez para sumarse a esta iniciativa, la cual ha sido replicada por varias personalidades, entre ellos, el yucateco Rommel Pachecho, quien entregó despensas a la comunidad de puerto de San Crisanto.

Decenas de ciudadanos felicitaron al astro del balompié por esta acción. “Un gran ejemplo dentro y fuera de la cancha, mis respetos y admiración, ídolo!”; “Y sobre todo está dando puros productos de calidad muchas Felicidades”; “Dentro y fuera de la cancha el más chingon venga Henry”, fueron algunos.

El actual delantero del Club América, publicó las fotos que prueban que cumplió el reto efectuado por el clavadista yucateco Rommel Pacheco.

No faltaron algunas personas que aprovecharon para solicitar ayuda al futbolista: “Henry que llegue a mi pueblito somos un poblado pequeño 1600 personas cuando mucho. Dios los bendiga. Holca Kantunil Yucatán”.

Tampoco faltó quien utilizara el foro para manifestar su inconformidad: “Uno así que me dieran. Pero ni eso da el gobierno que no me da y tampoco me tocará”, señaló una mujer.