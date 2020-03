Coronavirus Yucatán: En Mérida suben los precios de la canasta básica

Tiendas de Mérida denuncian abusos de mayoristas que, aprovechando la contingencia contra el coronavirus, han trepado precios de varios productos de primera necesidad. Esta situación pone contra la pared a propietarios de las pocas tradicionales tienditas de la esquina.

En un recorrido realizado por La Verdad Noticias en tienditas de diferentes punto de la ciudad de Mérida, sus propietarios confirmaron que una conocida empresa mayorista de donde se surten la mayoría, ha aumentando los precios de productos de la canasta básica.

Señalaron que no le treparon a todos los productos, pero sí a varias cosas, principalmente las que tienen más demanda por parte de los clientes. “¿Qué es esto? ¿A cómo vamos a vender los productos para ganar? están subiendo demasiado los precios”, aseguró doña María C.H., de Polígono 108.

El huevo lo vendían a 38 pesos, pero subió dos pesos. ahora está a 40, el medio kilo a 20 pesos, aunque se sabe que en algunos supermercados se llegó a ofrecer a 55 pesos el kilo e incluso más.

Productos como el arroz y los chícharos en lata han incrementado sus costos, dejando sin margen de ganancia a los propietarios de las tienditas de la esquina de Mérida.

Otro producto muy solicitado es el arroz. que en su presentación de 250 gramos está ahora a 7 pesos, que ellos venden a 6 pesos, lo que los obligaría a subir al menos a 8 para ganar un peso por pieza.

Algunos manifestaron que aunque cuentan con reservas de productos para aguantar al menos una semana más, pero después tendrán que decidir si van a comprar más caro y por necesidad traer los precios perjudicando a muchos vecinos que han perdido su trabajo o ahora ganan menos.

Propietarios de tienditas contra la pared

También trepó de precio la comida para perros, diversos enlatados como las salsas, la media crema, los frijoles, el mole, azúcar, entre otros. Además, una conocida marca galletera local ya les informaron que los precios de sus productos incrementarán a partir de esta semana.

Estos propietarios pagan al mes a la Comisión Federal de Electricidad en promedio seis mil pesos, pero con estos incrementos tendrán que decidir si continúan adelante porque los incrementos propiciarán que menos gente compre los productos.

Las tienditas de la esquina de Mérida enfrentan un oscuro panorama al aumentar varios productos de la canasta básica la empresa mayorista donde la se abastecen.

Manifestaron su inconformidad ante estos aumentos sobre todo porque la gasolina está bajando de precio. “Ir a comprar con el mayorista ya no resulta, de antes con 2 kilo pesos podrías comprar bastantes productos, pero ahora, con estos costos ya no resulta. No vamos a poder trabajar así ¿cómo voy a vender caro?”, pregunta Sara S.C. del centro de la ciudad.

“¿Dónde está la ayuda del gobierno que nos debe apoyar en algo? no solo yo, los tianguistas que no venden, una señora me trajo sus volantes que vende salbutes, ya no va la gente a los tianguis, es terrible la situación”, dice doña Ileana A., del fraccionamiento Brisas del Bosque.

Curiosamente, toda la barra de productos considerados chatarra no han aumentado sus precios, aunque algunas empresas expendedoras de refrescos y agua embotellada les informaron que tienen órdenes de ya no vender garrafones a las tienditas.

