Coronavirus Yucatán: ¿Discrepancias en datos oficiales en decesos?

En las notas de hoy destaca que un estudio de los primeros seis meses de la epidemia de Covid-19, en los que en un principio Yucatán no estaba incluido, mostró una mortalidad excesiva de alrededor de 100,000 personas en el país.

Si la tendencia fuera la misma, habría que suponer que en realidad los fallecidos por Covid-19 en la entidad serían al menos el doble, señala el investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Luis Ramírez Carrillo.

Antes de admitir que en Yucatán la epidemia de Covid-19 está cerca de quedar bajo control habría que considerar si deben darse por buenos los datos del gobierno, asegura Luis Ramírez Carrillo, especialista de la Uady.

El especialista de la Universidad Autónoma de Yucatán, señala a La Verdad Noticias que antes de admitir que en Yucatán la epidemia está cerca de quedar bajo control, habría que decir si se dan por buenos los datos del gobierno.

Asegura que los reportes de las autoridades de salud, que muestran una clara tendencia a la baja en el número de contagios y muertes por Covid-19 a simple vista llevan a presumir que al fin se logró poner bajo control la epidemia en Yucatán.

Constatar antes de aceptar estadísticas

Luis Ramírez Carrillo indicó que primero tendríamos que decir si damos por buenos los datos oficiales, si les concedemos o no el beneficio de la duda, ya que en el caso del número de muertos no queda más remedio que darlo por bueno, a reserva de revisar si en el estado está pasando lo mismo que en el resto del país con el exceso de mortalidad.

Compartió que la Organización Mundial de la Salud elaboró una metodología para calcular la mortalidad excesiva que, simplificada, es una comparación entre el promedio semanal total de defunciones de 2015 a 2018 (fallecimientos esperados) con las muertes totales de 2020 (las observadas), a partir del inicio de la epidemia.

El especialista de la Uady comentó que esto permite medir el incremento de la cifra de muertes y su crecimiento porcentual. “Si se tiene, por ejemplo, que en los últimos años la tasa de mortalidad ha sido del 2%, se esperaría que este año también fuera de 2%. Si de pronto se observa que este año subió a 4%, la diferencia sería una mortalidad en exceso, la desviación de la norma”.

En México, el número de muertos que debía haber de marzo a agosto de acuerdo con lo que ha ocurrido en los últimos años fue superado en unos 200,000, de los cuales 90,000 más o menos corresponden a las víctimas de Covid registradas. Para los otros 100,000 no hay explicación.

Nadie sabe si en realidad está disminuyendo o no el número de contagios, ya que no aplicar suficientes pruebas ni dar seguimiento a los casos impiden conocer el verdadero ritmo de transmisión del virus.

Como no existe ese dato para Yucatán, no hay más remedio que aceptar lo que nos están diciendo las autoridades, asegura el especialista quien señala que sólo hasta tener las cifras de exceso de mortalidad sabremos si hay un subregistro de fallecimientos, si el número que nos dan hay que elevarlo al doble por lo menos.

Luis Ramírez Carrillo señaló que por el momento no contamos con esa información, por tanto no es posible afirmar nada, sólo comentar, mientras esperamos a tenerlo. Entonces si se toman como reales los números que comparte el gobierno, hay que asumir que, definitivamente, los casos mortales están bajo control. No necesariamente la pandemia en su conjunto, sino fundamentalmente la mortalidad.

