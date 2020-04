Coronavirus Yucatán: Destrozada en redes por crítica a discapacitado que pide comida

Una de las víctimas de la contingencia contra el Covid-19 es el señor Alberto Peraza, discapacitado de la ciudad de Mérida que pide lo apoyen con algo de despensa para poder sobrevivir.

En efecto, a causa de la pandemia por el Covid-19 en Yucatán don Alberto no puede salir a trabajar y ya los pocos recursos que tenía se le están agotando, tampoco ha recibido ayuda del gobierno, pero él no está pidiendo dinero, solo algo de despensa para poder.

Don Alberto vive en la calle 147, número 331 x 64 y 66 San José tecoh 2, también pueden localizarlo en el número de teléfono 9992505628.

La publicación se compartió en uno de los grupos de Facebook de Mérida, donde una usuaria compartió: “Todos estamos igual no es el único, ni modo no ahorramos ahora padecemos”.

El que desee apoyar a don Alberto puede llevarle despensa a su casa, en la calle 147, número 331 entre 64 y 66 de San José tecoh 2. Pueden localizarlo en el número 9992505628.

“Uno que tiene dos manos y dos pies puede hacer algún trabajo extra pero estas personas con necesidades diferentes no se le hacen fácil , tenga un poco de empatía”, sugirió una persona más diplomática.

Inicia el alud de pedradas virtuales

Eso fue suficiente para que fuera lapidada a través de dicha red, pues de inmediato comenzó a recibir críticas por ese comentario que muchos calificaron de innecesario, hasta que de plano otros pasaron a la ofensa, quizá alterados por la cuarentena a causa del coronavirus.

“Si no va a ayudar mejor ni comente no se da cuenta que es un señor discapacitado y no le han dado ayuda, ay señora que poco ama a sus prójimos”; “Las personas que hablan mal del prójimo es porque tienen el corazón podrido”, fueron los primeros en aparecer.

Pero pronto surgieron otros muy fuertes: “Que poca m. Si no apoya mejor guarde su veneno para su familia vieja… Si yo tuviera lo apoyaba pero también vivo al día y con esta pandemia apuradamente alcanza para frijoles y arroz”, dijo un señor.

Afortunadamente aparecieron gentes conciliadoras que volvierona poner en el centro de la atención el apoyo a don Alberto. “Están pidiendo ayuda y cualquiera puede opinar y en vez de ponerte a estar insultando mejor ayuden al señor. Muchos hablan por hablar pero son pura boca mejor actúen”.

La crisis económica ocasionada por la contigencia contra el coronavirus está golpeando fuertemente a los menos afortunados de la ciudad de Mérida.

“De verdad que por todo critican por Dios, ni porque es una persona discapacitada dejan de criticar cuánta maldad y veneno tiene por favor si no quieren apoyar no lo hagan pero tampoco tire su veneno”, fue otro aporte.

“Es increíble lo absurdo de tu comentario, pero bueno jamás entenderás que no todos tienen las mismas posibilidades, antes de opinar analiza si lo que quieres decir aporta algo constructivo”, fue otro comentario muy celebrado.

Al final la mayoría acordó ayudar a don Alberto. “Yo, con mucho gusto le comparto un poco de lo que tengo, no mucho pero si le ayudara lo mas que pueda al menos para pasarla unos días, le marco por teléfono”.

Ricardo D. Pat