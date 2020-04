Coronavirus Yucatán: Derechos Humanos hace un llamado al gobernador

Las medidas punitivas anunciadas por el Gobierno de Yucatán para las personas que no acaten las nuevas disposiciones implementadas en esta Fase 3 de la contingencia contra el coronavirus siguen causando controversia en la sociedad y ahora la Codhey ha definido su postura.

Tras conocerse las sanaciones a las que se harían acreedoras los ciudadanos la Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) hizo un llamado a las autoridades a garantizar la libertad de tránsito y el respeto a los derechos humanos en la implementación de medidas de prevención de contagio en la entidad.

La Codhey pide al gobierno de Yucatán que las medidas no deben establecer restricciones o límites a los derechos humanos.

Dentro de las medidas punitivas anunciadas en Yucatán que incluyen multar y apresar a quienes tengan síntomas de la enfermedad y no respeten el aislamiento, a quienes no usen cubrebocas, debe evitarse cualquier acción que tienda a la criminalización de la esfera de la vida social en un contexto como el de la actual pandemia no es oportuna, viable o idónea.

La Codhey pide al gobierno del estado preservar la legalidad y seguridad jurídica en todas las medidas que sean dictadas con el objetivo de prevenir y contener la propagación del Covid-19.

La emergencia sanitaria ha llevado en Yucatán ha llevado al gobernador y los 106 ayuntamientos del Estado ha implementar políticas y medidas sanitarias preventivas, pero no por ello deben establecerse restricciones o límites a los derechos humanos.

Piden que estas medidas se apliquen sin la observancia de la ley, o bien, que en forma desproporcionada impliquen una vulneración innecesaria, no justificada y por una temporalidad indeterminada.

La emergencia sanitaria debe proteger la salud pública y evitar una propagación y contagio que ponga en grave riesgo a la sociedad, pero no por ello deben establecerse restricciones o límites a los derechos humanos sin la observancia de la ley.

Piden que se garantice que toda restricción o límite de los derechos humanos no genere impactos negativos o desproporcionado en el goce de otros derechos, o bien contravengan el derechoa a la legalidad y a la seguridad jurídica.

La Codhey pide a las autoridades abstenerse en todo momento de abusar de su cargo como servidores públicos y realizar cualquier acto de discriminación ya que las medidas preventivas deben ponderar la salud pública, integridad física o psicológica, pero sobre todo la vida de toda nuestra población en la entidad.

También deben considerar los criterios de interculturalidad y considerar si restringen o limitan la libertad personal, como el libre tránsito de las personas, es decir, debe ponderarse la eficacia de la medida impuesta con el objetivo de salvaguardar la vida y la salud.